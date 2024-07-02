بن غفير يعلق على التحقيق معه بشأن التحريض على العنف ضد سكان غزة

نقلت هيئة البث عن أول تعليق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على طلب المدعي العام الإسرائيلي التحقيق معه بتهمة التحريض على العنف ضد سكان غزة زاعما بأن: طلب المدعي العام فتح تحقيق ضدي يبدو تلفيقا على المباشر ومحاولة اغتيال لن تنجح.



التحقيق مع بن غفير بتهمة التحريض على العنف ضد سكان غزة



كشفت هيئة البث الإسرائيلية المدعي العام الإسرائيلي طلب فتح تحقيق جنائي مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتهمة التحريض على العنف ضد سكان غزة.

ولفت التقرير العبري إلى أن التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين.

من ناحية أخرى علقت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على جيش الاحتلال بإخلاء عدة بلدات وقرى شرق خان يونس، أمس الإثنين، قبل عودة الدبابات إلى المنطقة التي انسحب منها الجيش قبل أسابيع بأن أمر الإخلاء الإسرائيلي في خان يونس هو الأكبر في غزة منذ أكتوبر الماضي.



أوامر جيش الاحتلال بإخلاء بلدات شرق خان يونس



ولفتت الأمم المتحدة إلى أن إخلاء بهذا الحجم الهائل لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المدنيين وزيادة أكبر في الاحتياجات الإنسانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أمر سكان عدة بلدات وقرى شرق خان يونس بإخلاء منازلهم أمس الاثنين قبل عودة الدبابات إلى المنطقة التي انسحب منها الجيش قبل أسابيع.

وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن الآلاف ممن لم يستجيبوا لهذا الأمر اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت جنح الظلام عندما قصفت الدبابات والطائرات الإسرائيلية القرارة وعبسان ومناطق أخرى وردت أسماؤها في أوامر الإخلاء.



استهداف منشآت لتخزين الأسلحة



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت مناطق في خان يونس أُطلق منها نحو 20 صاروخا أمس الاثنين، مضيفا أن الأهداف تضمنت منشآت لتخزين الأسلحة ومراكز للعمليات.

وذكر الجيش أنه اتخذ إجراءات قبل الضربات لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى من خلال إتاحة فرصة لهم للمغادرة، في إشارة إلى أوامر الإخلاء. واتهم الجيش حماس باستخدام البنية التحتية المدنية والسكان دروعا بشرية لكن الحركة تنفي ذلك.

