الثلاثاء 09 يوليو 2024
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أخبار مصر

حوافز تشجيعية استثمارية وضريبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر

الهيدروجين الأخضر،
الهيدروجين الأخضر، فيتو
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تحرص مصر على أن تصبح واحدة من البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر، ووضع خطة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

لذلك أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة "الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في مصر"، والتي تستهدف التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين الأخضر، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولًا إلى استخدام الهيدروجين الأخضر في جميع القطاعات، لا سيما الصناعة والنقل.  

مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر 

 مجلس النواب وافق نهائيًّا على مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر رقم 2 لسنة 2024 بإقرار مجموعة من الحوافز التشجيعية والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزًا دوليًّا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

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