الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف أسباب دمج وزارتي الخارجية والهجرة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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أول يوم عمل للحكومة الجديدة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسباب دمج حقيبتي الخارجية والهجرة في التشكيل الوزاري الجديد. 
 

وقال رئيس الوزراء، إنّ وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة، في الفترة بين عامي 2011 و2013 واضطلعت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها وبين وزارة الخارجية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: لكي يحدث التكامل ونتجنب أي نوع من التكرارية والتداخل، جرى دمج الوزارتين وسيكون هناك نائب لوزير الخارجية معنيًا بملف الهجرة.
 

وأوضح أنَّ فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هدفها تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.


وتابع مدبولي: بالتالي ملفات الاقتصاد تكون موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع من أجل تحقيق التكامل مع كيفية الحد من الدين سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح، كل الدولة والمجموعة الاقتصادية تعمل عليه.


وواصل: دمج الوزارتين سالفتي الذكر يعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية، مشيرا إلى وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات "الباب السادس الخاص بالدولة" في الموازنة، ولكن أحيانا يكون الباب السادس غير كافٍ ويحتاج إلى مكون دولاري التي تقوم به التعاون الدولي، وبالتالي يتحقق الكامل بجعل الوزارتين تحت نظر وزير واحد.


وأوضح مدبولي: لما نقول باب الاستثمارات الخاص بالدولة بيكون جزء منه من الموازنة المحلية بينما الجزء الآخر يأتي من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي نحصل عليها من خلال التعاون الدولي.

 

 

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