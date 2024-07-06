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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، المكرونة تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

أسعار السمك والجمبري
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار السمك اليوم السبت، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 6 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، استقرارًا ملحوظًا.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت 6 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

                    سعر البلطي                    60: 67 جنيهًا
سعر البلطي الأسواني30 : 70 جنيهًا
سعر فيليه بلطي50 : 250 جنيهًا
سعر البياض40 : 190 جنيهًا
سعر مكرونة مجمدة / طازجة30 : 150 جنيهًا
سعر السبيط210 : 420 جنيهًا
سعر موسى210 : 420 جنيهًا
سعر الجمبري120 : 500 جنيه
سعر البوري85 : 140 جنيهًا

سعر السردين

50 : 100 جنيه

سعر ماكريل مجمد

100 : 140 جنيهًا

سعر الكابوريا40 : 185 جنيهًا
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أسعار السمك اليوم، البياض يسجل 190 جنيهًا بسوق العبور

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أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

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