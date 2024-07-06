أسعار السمك اليوم، المكرونة تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

أسعار السمك اليوم السبت، سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 6 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، استقرارًا ملحوظًا.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت 6 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر البلطي 60: 67 جنيهًا سعر البلطي الأسواني 30 : 70 جنيهًا سعر فيليه بلطي 50 : 250 جنيهًا سعر البياض 40 : 190 جنيهًا سعر مكرونة مجمدة / طازجة 30 : 150 جنيهًا سعر السبيط 210 : 420 جنيهًا سعر موسى 210 : 420 جنيهًا سعر الجمبري 120 : 500 جنيه سعر البوري 85 : 140 جنيهًا سعر السردين 50 : 100 جنيه سعر ماكريل مجمد 100 : 140 جنيهًا سعر الكابوريا 40 : 185 جنيهًا