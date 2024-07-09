حياة السيناريست صالح مرسي على شاشة "الوثائقية"

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "صالح مرسي"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا.

فيلم صالح مرسي

ويوثق الفيلم قصة حياة الكاتب والسيناريست المصري الكبير صالح مرسي، الذي أثرى الشاشة المصرية والعربية بأعمال درامية ناجحة جسّدت بطولات رجال المخابرات العامة المصرية، خلال فترات تصاعد الصراع العربي الإسرائيلي، مثل "رأفت الهجان"، و"الصعود إلى الهاوية"، و"دموع في عيون وقحة".

حياة صالح مرسي

ولا يتوقف الفيلم عند حياة صالح مرسي بوصفه "سيناريست"، ورائدًا لأدب الجاسوسية فحسب؛ بل يسلط الضوء أيضًا على محطات مهمة في حياته الشخصية والمهنية، بدايةً من نشأته ودراسته، ثم عمله في عالم البحّارة، وصولًا إلى دخوله عالمي الصحافة والأدب.