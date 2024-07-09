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ثقافة وفنون

سيرة الفن.. حكايات عن مصر ومبدعيها، على شاشة الوثائقية قريبًا

فيلم سيرة الفن، فيتو
فيلم سيرة الفن، فيتو

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجه الفيلم الوثائقي "سيرة الفن.. حكايات عن مصر ومبدعيها"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا. 

 

فيلم سيرة الفن 

ويوثق الفيلم جوانب ومحطات من سيرة الفن المصري بوصفه أداة من أدوات القوى الناعمة، مسلطًا الضوء على أوجه اهتمام الدولة المصرية بالفن والفنانين، مع استعراض قصة إطلاق "عيد الفن" في مصر لأول مرة قبل نحو نصف قرن، في سبعينيات القرن الماضي. 

قصة فيلم سيرة الفن 

كما يلقي الفيلم الضوء على دور الفن في عدد من المحطات الوطنية المهمة، مثل: ثورة يوليو 1952، وحرب السادس من أكتوبر المجيدة، وثورة المصريين ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية في الثلاثين من يونيو 2013. 

وتظهر خلال الفيلم شخصيات فنية بارزة للحديث عن قيمة الفن المصري وريادته، منهم الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت، والشاعر المصري الكبير جمال بخيت، والفنان المصري القدير رشوان توفيق.

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سلسلة حكايات 30 يونيو على شاشة الوثائقية

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قطاع الإنتاج الوثائقي المتحدة للخدمات الأعلامية فيلم سيرة الفن قصة فيلم سيرة الفن قناة الوثائقية

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