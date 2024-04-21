الأحد 21 أبريل 2024
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صحة ومرأة

بسعر 4388 جنيها، فاكسيرا توفر تطعيما ضد مرض الحزام الناري

مرض الحزام الناري،فيتو
مرض الحزام الناري،فيتو

كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا " عن توفير تطعيم الحزام الناري في مركز تطعيمات فاكسيرا الرئيسي بالعجوزة بسعر 4388 جنيها.

وقالت فاكسيرا إن التطعيم ينصح بتناوله للأشخاص من عمر 50 عاما وكذلك مناسب للفئة العمرية من 18 عاما للمصابين بالأمراض المناعية ولديهم ضعف في جهاز المناعة.

ومرض الحزام الناري، أحد الأمراض الجلدية ومن أنواع العدوى الفيروسية التي تسبب آلامًا شديدة قد تكون حارقة في مناطق الإصابة.

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ما هو مرض الحزام الناري 

وقالت وزارة الصحة إن الحزام الناري يظهر في صورة طفح جلدي في أي مكان بالجسم لكنه شائع الحدوث في منطقة الجذع.

أسباب حدوث الحزام الناري

أوضحت وزارة الصحة ان أهم أسباب حدوث الحزام الناري:

١- ضعف المناعة.
٢- التقدم في السن خاصة عند الأفراد الذين سبق 
إصابتهم بالجدري المائي.

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الحزام الناري منها:
١- ألم وحرقة مكان الإصابة. 
٢- طفح جلدي أحمر اللون. 
٣-بثور تحتوى على سائل وتتكون عليها قشور.
٤-حكة.
٥- إرهاق مستمر.

عوامل الخطورة للإصابة بمرض الحزام الناري 

ويوجد عدد من عوامل الخطورة للإصابة منها:
١-كبار السن. 
٢- أصحاب الأمراض المزمنة.
٣- مرضى المناعة وضعف للجهاز المناعي. 
٤-حديثي الولادة.
٥- الحوامل. 
٦- مرضى الأورام.

مرض الحزام الناري

طرق علاج مرض الحزام الناري

وتشمل طرق علاج مرض الحزام الناري تناول المريض لأدوية تحسن من عملية الشفاء وتقلل المضاعفات وتدهور الحالة. 

 

ويصف الطبيب للمريض أدوية عبارة عن مسكنات ومضادات للفيروسات ودهانات موضعية تساعد في تهدئة الألم وتخفيف الالتهاب الموجود بالجلد.

 

وينصح الأطباء مرضى الحزام الناري بضرورة اتباع الآتي:

١-  الاستحمام بالماء البارد مع تجفيف الجسم برفق عن طريق الطبطبة.

٢- عمل كمادات ماء بارد على مكان البثور لتخفيف الآلام والحكة بها.

٣- الالتزام بالعلاج الدوائي لمنع حدوث المضاعفات والتي يمكن أن تصل إلى العمى وفقدان السمع والتهابات بالجلد.

 

ويمكن أن يسبب مرض الحزام الناري في حالة إهمال علاجه عدة مضاعفات منها:

١- فقدان البصر إذا كان الحزام الناري ظهر في منطقة العين حيث يسبب التهابات بالعين.

٢- التهابات بالجلد في حالة إهمال علاج البثور الناتجة عن الإصابة بالحزام الناري يمكن أن تتحول إلى عدوى فيروسية.

٣- يمكن أن يسبب شللًا في عضلات الوجه إذا ظهر المرض في الوجه.

 

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