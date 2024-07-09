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حوادث

الاستماع لأقوال الشهود في مصرع سيدتين صدمتهما سيارة ملاكي بالنزهة

اسعاف
اسعاف

طلبت نيابة النزهة الاستماع لأقوال الشهود في حادث مصرع سيدتين صدمتهما سيارة ملاكي أعلى محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

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مصرع شاب أسفل عجلات قطار الأقصر

نقلت سيارة الإسعاف جثث الضحايا لمشرحة المستشفي العام،وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

تلقت غرقة عمليات المرور، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث سير بمنطقة النزهة، ومصرع سيدتين

وبالإنتقال والفحص تبين قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بسيدتين ومصرعهما في الحال، وتحفظت قوات الأمن علي السائق المتسبب في الحادث، وجار مناقشته حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات

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الأجهزة الأمنية السائق المتسبب في الحادث سيارة ملاكي عمليات المرور محور جوزيف تيتو مشرحة المستشفى العام

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