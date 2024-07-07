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حوادث

تفاصيل حريق مخازن أخشاب في النزهة

حريق مخازن أخشاب
حريق مخازن أخشاب

 طلبت نيابة النزهة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب حريق هائل في عدة مخازن أخشاب امتدت للعقارات المجاورة لها في إحدى شوارع الـ 27 الرئيسي بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة.

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حريق يلتهم مصنع أخشاب ومخازن ديكورات أفراح في النزهة الجديدة

وانتدبت النيابة المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وتقدير الخسائر الناجمة عنه. 

وتبين من المعاينة الأولية للحريق أن الحادث نشب داخل مخزن أخشاب شارع 27 متفرع من شارع محمد جلال - مدينة أبورجيلة بمدينة السلام دائرة قسم السلام أول.

بالإضافة إلى أن الحريق نشب في 5 هناجر بمساحة 1700 متر سقف جمالون كانت تستخدم كمصنع أخشاب ولتخزين ديكورات الأفراح، ومضيفة بالطابق الأرضي للعقار.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، دون وجود إصابات بشرية. 

 تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في عدة مخازن بإحدى الشوارع الـ 27 الرئيسي بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، بالفحص تبين أن الحريق امتد للعقارات المجاورة لـ المخازن المحترقة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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