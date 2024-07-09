تطورات الحرب بأوكرانيا.. الجيش الروسي يتقدم في خاركيف بتكليف من بوتين.. وكييف ترد بهجوم بالمسيرات ردا على مقتل 41 شخصا

تحقق القوات الروسية إنجازات ميدانية كبيرة، حيث تتقدم بشكل سريع داخل خاركيف شمال أوكرانيا، وتحدث القوات الروسية اختراقات في بعض محاور القتال بعد ثبات في نقاط السيطرة استمر لأسابيع.

ويخوض الجيش الروسي معاركه على الجبهة الشمالية لأوكرانيا مستفيدًا من الدروس، التي تعلمها خلال عامين ونصف العام، حيث بات على دراية بكل التكتيكات الأوكرانية لذلك بات التقدم فيها أسهل.

السر وراء التقدم السريع للقوات الروسية شمال أوكرانيا

وارتكب الجيش الأوكراني، بحسب محلل عسكري لصحيفة سكاي نيوز، بعض الأخطاء العسكرية حين أهمل خاركيف، معتقدًا أن روسيا لن تدخلها لانشغالها بجبهات أخرى، حيث كان عنصر المفاجأة الذي استخدمه الجيش الروسي حاسما في التقدم داخل خاركيف.

الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا، فيتو

وقال بعض المحللين العسكريين إن سر التقدم السريع مفتاحه أمران الأول: الخطط العسكرية الروسية المحكمة، والأمر الثاني: إهمال أوكراني ناجم عن ضعف في العدة والعتاد.

تكليف مباشر من بوتين بالضغط على خاركيف

وقال الخبير في الشئون العسكرية الروسة سيرجي سوليانيك، إن القوات الروسية تنطلق بخاركيف بتوجيه مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال، في وقت سابق، إن منطقة عازلة بعشرة كيلومترات لن تكون رادعة للاستهدافات الأوكرانية.

وأردف سوليانيك هذا التوجيه جعل القوات المسلحة تركز بشكل أكبر على توسيع المنطقة العازلة، لذلك نرى أن هذه القوات تخوض معارك عنيفة ومكلفة في بعض النقاط للتقدم، مضيفا أنه في وقت سابق لم تكن هذه الجبهة ضمن الأولويات، حيث كان الضغط كله يتجه باتجاه دونيتسك وخيرسون، لكن مع تحول المقاطعة لمصدر قلق يهدد أمن روسيا بات لزاما على الجيش حماية البلاد.

أهمية خاركيف لروسيا

ويقول خبراء عسكريون بحسب تقارير إعلامية لخاركيف خصوصيتها كونها مصدرًا لإطلاق الصواريخ والمسيرات الأوكرانية تجاه روسيا، ما دفع موسكو أن تنهي هذه التهديدات بخلق منطقة عازلة".

فشل أوكرانيا في تحصين خاركيف

وفي المقابل يرى باحثون عسكريون أن أوكرانيا فشلت بإنشاء تحصيناتها في خاركيف، وأهملت المدينة، معتقدة أن القوات الروسية لن تدخلها لانشغالها بباقي الجبهات مثل دونيتسك وخيرسون.

وقال الباحث في الشئون العسكرية الأوكرانية أليكسي ليبيديف "لم تقم أوكرانيا بتشييد تحصيناتها كما يجب، رغم حصولها على أموال غربية للتشييد. وظهرت الكثير من مقاطع الفيديو التي كشفت الكثير من التحصينات الأوكرانية التي لم تكتمل. وقالت التقارير حينها، إن الفساد وسوء الإدارة أدّيا لعدم إكمال التحصينات اللازمة".

وأشار ليبيديف، إلى أن "هناك أمرًا ليس بيد كييف وهو نقص الجنود الذي تعانيه؛ فهي لا تملك أعدادًا كافية لتغطية كل الجبهات ولا بد لها أن تقوم بدراسة من الأهم لها لحمايته".

وأردف: "هنا ظهرت الأزمة أكثر، حين بدأت أوكرانيا بنقل كتائب من دونيتسك باتجاه خاركيف؛ مما أدى إلى ضعف في جبهة دونيتسك واستطاعت القوات الروسية السيطرة على بعض البلدات في هذا المحور. وفي الوقت نفسه، لم يكن إمداد خاركيف كافيًا؛ مما سمح للجيش الروسي بالتقدم هناك وهذه معضلة لدى كييف لا يمكن حلها".

مقتل 41 شخصا وأوكرانيا ترد بهجوم ضخم بالمسيرات

وقصفت القوات الروسية مستشفى الأطفال الرئيسي في العاصمة الأوكرانية كييف بصاروخ، أمس الاثنين وأمطرت عدة مناطق في أوكرانيا بالصواريخ ما أسفر عن مقتل 41 مدنيا على الأقل في أعنف موجة من الضربات الجوية منذ أشهر لتشتيت الجيش الأوكراني والتقدم في خاركيف.

هجمات روسيا علي كييف، فيتو

هجمات أوكرانية ردا علي استهداف موسكو لكييف

وأعلن السلطات الروسية اليوم الثلاثاء أن شخصا قتل واندلعت حرائق في محطتين فرعيتين للكهرباء ومستودع نفط بعد أن شنت أوكرانيا سلسلة هجمات ضخمة على عدة مناطق روسية باستخدام عشرات الطائرات المسيرة.

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