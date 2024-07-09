سر حب الجمهور لشخصية "حنفي" في مسلسل مفترق طرق

تطل الفنانة الشابة هدى المفتي على الجمهور حاليًا من خلال مسلسل مفترق طرق بشخصية ولاء حنفي أو كما ينادي لها الجميع “حنفي”، ولقد أحب الجمهور هذه الشخصية وتفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت أيقونة للإخلاص والإتقان في العمل.

جوانب من شخصية حنفي في مسلسل مفترق طرق

وحنفي هي تلك الفتاة التي أغرقت نفسها عن عمد وحب في العمل فأصبح حياتها، وهي محامية متميزة عاشقة للتفاصيل قادرة على الوصول إلى الخبايا بأساليبها الخاصة إلى أن أصبحت مثار حسد مكاتب المحاماة المنافسة للمكتب الذي تعمل به، وأصبح الجميع يتمنى وجود “حنفي” لديهم.

تحاول “حنفي” طوال الأحداث أن تظهر الجانب “الذكوري” منها وكانت البداية مع اختيار اسم حنفي لها وقبولها به بالرغم من أنها تمتلك اسم أنثى وهو “ولاء” إلا أنها قبلت حكم الآخرين عليها بأنها “ذكر” مثلهم في تعاملها وطريقة لبسها وظهورها بدون ماكياج دومًا فأطلقوا عليها هذا اللقب، ولكن وبالرغم من هذا الجانب الطاغي على شخصيتها إلا أنها تمتلك جوانب أخرى خفية كشفتها الأحداث.

جوانب خفية في شخصية حنفي

ومن أبرز تلك الجوانب الخفية في شخصية ولاء حنفي التي تجسدها هدى المفتي أنها تعيش في حالة حزن خفي دائم ورافضة للظهور بمظهر الأنثى كإشارة إلى أنها “أغلقت” قلبها على حبيبها الذي رحل في حادث بالماضي وظلت تعيش هي على ذكراه، ولكن ومع مرور الوقت، وجدت قلبها يميل إلى زميل لها في المكتب وهو رامز الذي يجسد شخصيته الفنان علي الطيب وبدأت تشعر بالغيرة عليه، ولكن لم يؤثر هذا على مظهرها وهيئتها وصورتها التي رسمتها لنفسها أمام الجميع.

لماذا أحب الجمهور شخصية حنفي؟

وهناك أسباب عدة دفعت الجمهور لحب شخصية حنفي ولعل السبب الأساسي يرجع إلى أكثر ما يميز شخصية ولاء حنفي هي صفة الإيثار وقدرتها على مساعدة الجميع دون مقابل، فقط المساعدة من أجل المساعدة وهو ما فعلته مع أميرة “هند صبري” بمجرد وصولها إلى المكتب حيث ساعدتها في كل القضايا وتفهمها دومًا من نظرة ولكن وبالرغم من كل ذلك تحصل أميرة على الصدى وتظل حنفي في الخفاء تقوم بأدوارها خلسة وبدون ضجيج.

بالإضافة إلى الدقة الشديدة في عملها واتساع شبكة علاقاتها التي تساعدها دومًا على الوصول إلى المعلومات حتى وإن كانت تبدو مستحيلة، هذا إلى جانب خفة ظلها وذهنها الحاضر ووجهة نظرها في الحياة والتي لاقت إعجاب الكثيرين.

وفي الأخير تعتبر شخصية “حنفي” من أكثر الشخصيات التي لاقت إعجاب الجمهور المتابع لمسلسل مفترق طرق، ولقد تألقت الفنانة الشابة هدى المفتي في تقديمه ونجحت في الإمساك بزمام الشخصية وتجسيد أبعادها دون تصنع.