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ثقافة وفنون

مسلسل مفترق طرق الحلقة 24، هند صبري تطلب الطلاق من ماجد المصري

هند صبري، فيتو
هند صبري، فيتو

دارت أحداث مسلسل  مفترق طرق الحلقة 24 حول اعتذار دارين من أميرة بسبب حديثها معها حول علاقتها بيحيى، وتعود علاقتهما إلى وضعها الطبيعي بعدما زالت الخلافات، وعلى جانب آخر تأتي والدة اللاعب المتوفى إلى وتلوم دارين وأميرة على مساعدتهم للمستشفى وتحاول أميرة التحدث معها ولكن والدة اللاعب لا تستجيب.

وتسوء علاقة زينة بوالدتها خاصة بعدما انشغلت أميرة ولم تعاود الإتصال بابنتها التي كانت في مشكلة وفي حاجة إليها، كما تلمح زينة لأمر يحيى وتوصيله لأميرة ليلًا،  بينما تقابل زينة صديقها خالد وتخبره أنها أخبرت والدها بكل شيء، وحينما أوضح لها سوء أحواله وعدته بمحاولة إيجاد حل لمساعدته، ويحاول عمر التحدث مع زياد ابنه عن منة بصورة غير مباشرة، واعترف له زياد ولكنه ليس مباشرة بأنه يحب منة، وطلب عمر منه أن يذهبا لزيارة منزل أسرتها، ولكن زينة تدخل عليهما الغرفة فيقرران التوقف عن الحديث في أمر منه.

ويكشف سيف لعمر أن عزت قد تم تحويل مبلغ مالي ضخم إلى حسابه قبل الوفاة، أي أنه من الممكن انتحاره يكون مقابل تأمين أسرته، ويشجع يحيي حبيبته أميرة على التحدث مع طليقة نجيب أبو الحسايب لمساعدة عمر ومن ثم إسراع عملية إتمام الطلاق، بينما تحاول ولاء العثور على أي دليل في صالح الطبيب في الجيم الذي اعتاد اللاعب الذهاب إليه.

وتكشف صديقة دارين لرامز سر علاقة يحيى وأميرة، بينما تنجح أميرة في إقناع طليقة نجيب بإخبارها معلومة قد تفيد قضية عمر وأخبرتها حقيقة أنها تفعل ذلك لتحصل على الطلاق، فتساعدها وتخبرها أنه عاجز جنسيًا وتدلها على معمل يؤكد معلومتها ومن الممكن استخدام هذه المعلومة لإخضاع نجيب وإجباره على الشهادة لصالح عمر، وتنتهي محادثة عمر وأميرة بطلبها الطلاق رغم رفضه، وتعود إلى غرفتها فتجد باقة الزهور على سريرها مثل كل يوم مرفقًا بكارت مكتوب به “بحبك.. عمر”.

 

تفاصيل مسلسل مفترق طرق الحلقة 23

شهدت أحداث مسلسل مفترق طرق الحلقة 23 حول تلميح دارين لأميرة بأمر مشاعر يحيى نحوها، وهو ما أثار غضب أميرة بشدة وانفعالها على دارين ونفيها الأمر جملة وتفصيلًا باعتبارها امرأة متزوجة، وتقرر إخبار يحيى بالأمر والذي بدوره يخبر دارين ويحذرها من فعل ذلك مرة أخرى، ويعتذر لأميرة وهما معًا في السيارة عن هذا الموقف.

وتخبره أميرة أن قضية زوجها أصبحت معقدة وبالتالي أصبح الطلاق بعيدًا تمامًا كبعد براءة زوجها، ويشجعها يحيى على الإعتراف لزوجها بأنها لا تريد الاستمرار في العلاقة، ثم يشجعها على التواصل مع طليقة نجيب أبو الحسايب لعلها تكون لديها معلومة مفيدة لموقف عمر.

وخلال مفترق طرق الحلقة 23 يتم الكشف عن أن الطبيب في مستشفى الوادي المتعاقدة مع مكتب واصف وعلام متورط في قضية قتل لاعب الكرة بإعطائه جرعة زائدة من أحد الأدوية، وتقرر المستشفى التخلي عنه لسوء موقفه ولأنها غير متعاقدة مع المكتب للدفاع عن الأطباء، فيلجأ الطبيب لأميرة.

وتلجأ زينة لسيف والدها لمساعدة خالد في أزمة وقع بها، وطلبت زينة من والدها الخروج معه وأخبرته بقصة منة مع زياد وخالد ولفتت نظره لكذب منة المفرط، أما الأخيرة فتذهب إلى هنا رغبة منها في معرفة كل المعلومات عن حبيبها، وتطلب منها أن يخرجوا جميعًا معًا إلى السينما، وهناك نجحت في كسب ثقة فادي، بينما يبدو أن زياد لديه مشاعر تجاه منة تبدو هي في حالة من اللامبالاة.

ويتم الكشف عن أن والدة عمر هي التي تحرص على إرسال “بوكيه” من الزهور يوميًا إلى غرفة أميرة عليه توقيع عمر ومعه كلمة “بحبك”، بينما تشعر أميرة بمشاعر مختلطة عن رؤية الزهور.

أبطال مسلسل مفترق طرق

ويشارك في بطولة مسلسل مفترق طرق كل من هند صبري وإياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم وإخراج أحمد خالد موسى.  

 

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