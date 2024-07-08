مسلسل مفترق طرق الحلقة 23، جومانا مراد تتسبب في غضب هند صبري

شهدت أحداث مسلسل مفترق طرق الحلقة 23 حول تلميح دارين لأميرة بأمر مشاعر يحيى نحوها، وهو ما أثار غضب أميرة بشدة وانفعالها على دارين ونفيها الأمر جملة وتفصيلًا باعتبارها امرأة متزوجة، وتقرر إخبار يحيى بالأمر والذي بدوره يخبر دارين ويحذرها من فعل ذلك مرة أخرى، ويعتذر لأميرة وهما معًا في السيارة عن هذا الموقف.

وتخبره أميرة أن قضية زوجها أصبحت معقدة وبالتالي أصبح الطلاق بعيدًا تمامًا كبعد براءة زوجها، ويشجعها يحيى على الإعتراف لزوجها بأنها لا تريد الاستمرار في العلاقة، ثم يشجعها على التواصل مع طليقة نجيب أبو الحسايب لعلها تكون لديها معلومة مفيدة لموقف عمر.

تفاصيل مسلسل مفترق طرق الحلقة 23

وخلال مفترق طرق الحلقة 23 يتم الكشف عن أن الطبيب في مستشفى الوادي المتعاقدة مع مكتب واصف وعلام متورط في قضية قتل لاعب الكرة بإعطائه جرعة زائدة من أحد الأدوية، وتقرر المستشفى التخلي عنه لسوء موقفه ولأنها غير متعاقدة مع المكتب للدفاع عن الأطباء، فيلجأ الطبيب لأميرة.

وتلجأ زينة لسيف والدها لمساعدة خالد في أزمة وقع بها، وطلبت زينة من والدها الخروج معه وأخبرته بقصة منة مع زياد وخالد ولفتت نظره لكذب منة المفرط، أما الأخيرة فتذهب إلى هنا رغبة منها في معرفة كل المعلومات عن حبيبها، وتطلب منها أن يخرجوا جميعًا معًا إلى السينما، وهناك نجحت في كسب ثقة فادي، بينما يبدو أن زياد لديه مشاعر تجاه منة تبدو هي في حالة من اللامبالاة.

ويتم الكشف عن أن والدة عمر هي التي تحرص على إرسال “بوكيه” من الزهور يوميًا إلى غرفة أميرة عليه توقيع عمر ومعه كلمة “بحبك”، بينما تشعر أميرة بمشاعر مختلطة عن رؤية الزهور.

تفاصيل مسلسل مفترق طرق الحلقة 22

دارت أحداث مسلسل مفترق طرق الحلقة 22 حول أميرة التي تحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الشبهات فيما يتعلق بعلاقتها بيحيى، وحتى لا تكون في نظرها هي شخصيا امرأة خائنة.

وتواجه أميرة موكلها عامر نجاتي بمعرفتها بأنه يعاني من أزمة صحية، وأعترف أنه في بدايات مرض قد يتحول فيما بعد إلى مرض الزهايمر، وطلب منها ألا يعلم أحد بالأمر ورفض حتى أن تستخدم أميرة هذه المعلومة لنفي ارتكابه جريمة القيادة تحت تأثير الكحول، ويطلب من أميرة عدم الإفصاح عن الأمر فوافقت بشرط عدم إتمام صفقة الشراكة مع مكتب واصف وعلام.

وخلال الحلقة يحاول عمر التقرب من أميرة ولكنها لا تتجاوب معه وتستغل العمل للمكوث به أكبر وقت ممكن.

وشهدت أحداث الحلقة 22 وفاة لاعب شاب في إحدى المستشفيات التي يتولى مكتب واصف وعلام قضاياها، وذهبت أميرة في الليل لمتابعة تداعيات هذا الحادث الذي تعرض له اللاعب الشاب ولكنه يتوفاه الله وسط حزن أسرته ويتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستغل منة ثقة زياد وتحاول من خلاله معرفة تفاصيل تخص علاقة هنا بشخص جديد غير نادر ويساعدها زياد دون قصد ومدها بالمعلومات التي تحتاجها.

وخلال الحلقة يعلم عمر أن عزت الشاهد في قضيته قد انتحر، ولكنه شك مع الوقت بوجود شبهة قتل في جريمة عزت وزادت أميرة من شكوكه بعدما أخبرته بأن عامر نجاتي أخبرها أنه كان يجلس مع مجموعة من الأشخاص المهمين وأخبروه أنه تمت “قراءة فاتحة” عمر وأنه لن يحصل على البراءة.

ويطلب عمر من أميرة أن تحاول إيجاد حل للقضية من خلال زوجة نجيب أبو الحسايب، وطلبت هي منه مهلة للتفكير.