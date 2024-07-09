بدء أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أول اجتماع للحكومة الجديدة بتشكيلها الجديد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناقش الحكومة خلال اجتماعها الأول عددًا من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومهام عمل اللجان الوزارية الجديدة وقرارات مجلس الوزراء.

مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي بعد الاجتماع

يعقب اجتماع مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا يعقده الدكتور مصطفى مدبولي لإعلان ما تم من مناقشات وقرارات وتكليفات خلال أول اجتماع أسبوعي للحكومة الجديدة.