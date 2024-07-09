رئيس الوزراء الإثيوبي يصل السودان ويلتقي البرهان

أفادت شبكة سكاي نيوز، اليوم الثلاثاء، بوصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى بورتوسودان للقاء قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

الخارجية المصرية تحذر من مجاعة في السودان

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، خلال كلمته بمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، إن هناك عقبات تواجه الموسم الزراعي بـ السودان، مما ترتب عليه نقصًا حادً في الأغذية، كما أدى الصراع وتداعياته السلبية إلى تدهور المؤسسات الصحية، ونقص الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر استمرت في بناء مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية لهم كمشروع الربط الكهربائي ومشروع بناء ميناء وادي حلفا، ومصر تعمل على وقف نزيف الدم في السودان وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.