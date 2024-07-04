الأمم المتحدة: نزوح 136 ألف شخص من ولاية سنار بجنوب السودان

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس إن أكثر من 136 ألف شخص فروا من ولاية سنار بجنوب شرق السودان منذ أن بدأت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات على المدينة والبلدات المجاورة، وفقا لوكالة رويترز.

وبحسب الأمم المتحدة، انضموا هذا العدد إلى ما يقرب من 10 ملايين شخص طردوا من منازلهم منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

قوات الدعم السريع، فيتو

اتهامات للأطراف المتصارعة "بالتطهير العرقي"

وأثارت الحرب اتهامات للدعم السريع والجيش السوداني بـ "التطهير العرقي" وتحذيرات من المجاعة، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد.

الدعم السريع يستولى على ولاية سنار

وفي نهاية الشهر الماضي، بدأت قوات الدعم السريع حملة للاستيلاء على مدينة سنار، وهي مركز تجاري، لكنها تحولت بسرعة إلى بلدات سنجة والدندر الأصغر، مما دفع المدنيين إلى النزوح من الولايات الثلاث، وخاصة إلى ولايتي القضارف والنيل الأزرق المجاورتين.

وكانت ولاية سنار موطنًا لأكثر من 285 ألف شخص نزحوا من ولايتي الخرطوم والجزيرة، مما يعني أن العديد من أولئك الذين غادروا خلال الأسبوعين الماضيين من المرجح أن يكونوا قد نزحوا للمرة الثانية أو الثالثة.