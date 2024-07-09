إزالة 28 حالة تعدى بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

قامت محافظة الشرقية في ثالث أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الإزالة بالشرقية -فيتو

الإزالة بالشرقية -فيتو

وتم تنفيذ إزالات لعدد 22 حالة تعدي بمساحة 2594 متر مباني و6 حالات تعدي بمساحة 10 أفدنة و19 قيراطا على الأراضي الزراعية بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وأبو حماد وبلبيس وأبو كبير و الحسينية وأولاد صقر وديرب نجم وكفر صقر والإبراهيمية وفاقوس وههيا

الازالة بالشرقية -فيتو

الإزالة بالشرقية -فيتو

المهندس محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها

الازالة بالشرقية -فيتو