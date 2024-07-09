إزالة 28 حالة تعدى بالبناء المخالف في محافظة الشرقية
قامت محافظة الشرقية في ثالث أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
وتم تنفيذ إزالات لعدد 22 حالة تعدي بمساحة 2594 متر مباني و6 حالات تعدي بمساحة 10 أفدنة و19 قيراطا على الأراضي الزراعية بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وأبو حماد وبلبيس وأبو كبير و الحسينية وأولاد صقر وديرب نجم وكفر صقر والإبراهيمية وفاقوس وههيا
المهندس محافظ الشرقية
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.