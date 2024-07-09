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محافظات

وكيل صحة سيناء: إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية بشمال سيناء

الدكتور أحمد بدر
الدكتور أحمد بدر

قال الدكتور  أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء ١٨٥ مريضا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر يونيه الماضي

 

"وكيل صحة سيناء "إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية بشمال سيناء

 

وأضاف بدر  أن إدارة الخدمة الاجتماعية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد تنفيذ بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.


بدوره أشار ابراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، إلى إعفاء  ٩٤  مريض إعفاء كلي و٩١ مريض جزيئا بمستشفي العريش.

 

وأضاف أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرة إلى أن مساعدتهم واجب إنساني

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