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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد المخازن اللوجستية في العريش (صور)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء خلال التفقد

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش، في حضور الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين حول الية استقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة وتكويدها وتخزينها تمهيدًا لإدخالها الي قطاع غزة بالتنسيق مع مختلف الجهات.

ووجه المحافظ الشكر إلى الهلال الأحمر المصري علي الجهود المبذولة في استقبال المساعدات وإنفاذها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ملف المساعدات أحد الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه أكد العميد اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المساعدات التي تصل الي محافظة شمال سيناء مقدمة من عدة جهات ومؤسسات مصرية وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات، لافتًا إلى أن معظم المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة مصرية.

وأشار الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، إلى أن المساعدات الخاصة بقطاع غزة تصل عن طريق الشاحنات برًا أو عن طريق السفن بحرًا أو عن طريق الطائرات جوًا، حيث يقوم الهلال الأحمر باستلامها وتخزينها وإدخالها إلى قطاع غزة تباعًا.

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