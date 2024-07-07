محافظ شمال سيناء يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد (فيديو وصور)

شهد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الليلة، احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1447 هـ، في مسجد النصر بمدينة العريش، بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أعضاء المجموعة البرلمانية، ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والدينية من الأزهر والأوقاف ومنطقة الوعظ.

محافظ شمال سيناء يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ محمود السيد الغنام، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، أعقبه كلمة الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء، تحدث فيها عن الهجرة النبوية المشرفة والإعداد الجيد لها، والاستفادة من الدروس العظيمة الخاصة بها في حياتنا اليومية، مشيرًا الي أن الهجرة النبوية المشرفة كانت بداية لمرحلة تأسيس الدولة الإسلامية وبنائها.



وأكد مرزوق أن الهجرة المشرفة اعتمدت علي التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب، مشيرا إلى أهمية التخطيط في حياة المسلم، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل علي الله سبحانه وتعالى.

وأشار الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الازهرية، أن من بين الدروس العظيمة للهجرة النبوية المشرفة حب الأوطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة وقف علي مشارفها يودع أرضها وبيوتها ويستعيد المواقف والذكريات، قائلًا "والله إني أعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجتُ "، ما يدل علي حب النبي الشديد لوطنه مكة.

وطالب العريف بالالتفاف حول الوطن والحفاظ علي مقدراته والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول النيل من وطننا الغالي، فحب الوطن فطرة القاها الله سبحانه وتعالى في قلوبنا.

من جانبه قدم محافظ شمال سيناء التهنئة الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام أمن وأمان وخير وازدهار على مختلف ربوع الوطن وخاصة سيناء الحبيبة.