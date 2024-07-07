الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

أهم عمل هندسي، تصوير جوي لأعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط البحري

حاجز الأمواج بميناء
حاجز الأمواج بميناء دمياط، فيتو
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استعرضت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعمال تنفيذ حاجز الامواج الغربي بميناء دمياط البحري ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت  .

أهم عمل هندسي لتطوير ميناء دمياط

يعتبر حاجز الأمواج الغربي الجديد لميناء دمياط أهم عمل هندسي  لتأهيل ميناء دمياط ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط الحاجز بطول 5.4 متر وأقصى عمق عند راس الحاجز يصل الي 12 متر.

أهداف تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط

 يستهدف حاجز الأمواج الغربي حماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة بالإضافة للمساهمة في تشكيل أرض بمساحة تصل ل 3 مليون م2 لزوم توسعات ميناء دمياط ويأتي تطوير الميناء  ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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