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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء خلال الاستقبال

 استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أعضاء مكتب خدمة المواطنين في مستشفى العريش برئاسة حجاج الصعيدي مدير المكتب، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام

وقدم حجاج الصعيدي مدير المكتب، التهنئة إلى المحافظ على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمنصب محافظ شمال سيناء.


واستعرض الصعيدي الجهود التي يقوم بها المكتب في خدمة الأشقاء الفلسطينيين المصابين القادمين من قطاع غزة بناء علي توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأشار الصعيدي إلى إنشاء خيمة لاستقبال المرافقين وتزويدها بمختلف الخدمات وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة المساعدة والملابس وكافة المتطلبات الشخصية وتقديم الدعم النفسي للأطفال بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.


من جانبه أكد المحافظ على زيارته إلى مستشفى العريش العام للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والفلسطينيين، مشيدا بالجهود التي يقوم بها مكتب خدمة المواطنين في مستشفى العريش العام في خدمة المصابين خاصة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المحافظة.

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