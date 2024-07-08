الإثنين 08 يوليو 2024
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية سيناء الجنوبية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية سيناء الجنوبية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن الانبا أبوللو عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الملفات الخاصة بخدمة نيافته في إيبارشية سيناء الجنوبية.

البابا تواضروس يتابع الخدمة في الولايات المتحدة مع الأنبا جابرييل

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا جابرييل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الانبا جابرييل ناقش مع قداسة البابا تواضروس بعض الموضوعات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن ملفات العمل بلجنة العلاقات العامة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبرفقته المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، وسكرتير لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس.
 وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ناقش مع قداسة البابا تواضروس الثاني بعد الملفات الخاصة بعمل لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس.

البابا تواضروس الثاني يتلقى تقريرا عن الخدمة في السودان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية عطبرة وأم درمان، بالسودان.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا صرابامون قدم لقداسة البابا تواضروس تقريرا شاملًا عن وضع الخدمة في عطبرة وأم درمان في ظل الظروف التي تمر بها السودان.

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