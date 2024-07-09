الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

استجابة لشكوى من محول مفتوح بحي وسط، رئيس مدينة الأقصر يتواصل مع مسئولي الكهرباء

محول الكهرباء بعد
محول الكهرباء بعد إصلاحه وتأمين أبوابه

قام اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتواصل مباشرة مع مسؤولي شركة الكهرباء لحل شكوى وردت  تفيد بوجود محول كهرباء مفتوح بجوار أحد المحلات بشارع كليوباترا بوسط المدينة، والذي يعد من أهم الشوارع بمدينة الأقصر، مما يعرض حياة المارة للخطر.

وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها بهدف التسهيل على المواطنين.


حيث وجه الدكتور علي الشرابي، تعليماته لرئيس حي وسط أيمن حسين، بمعاينة الشكوي على الطبيعة والإشراف على الأعمال واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، كما تم تأمين أبواب الكوفريه منعًا لاحتمالات عبث الأطفال به، وجارى مواصلة حل مشكلات المواطنين بمدينة الأقصر.

بحث شكاوى المواطنين

وعقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح لبحث مشكلات ومطالب المواطنين من أهالى المحافظة، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة وهدى المغربى السكرتير المساعد والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومسؤولى الإدارات والمديريات المنوطة.

وأكد محافظ الأقصر أن كافة المسؤولين يبذلون قصارى جهودهم لخدمة المواطنين والتيسير عليهم كأولوية قصوى.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر على كافة الجهات الحكومية المنوطة ببحث مشكلات وطلبات الأهالى بالتدقيق فى كل طلب وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

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