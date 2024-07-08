طب بيطري الأقصر: تنفيذ حملات توعية للحفاظ على الثروة الحيوانية

كلف الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر بتكثيف الدور الذى يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية،تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق وزير والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقامت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة أرمنت البيطرية بعمل ندوة إرشادية بوحدة الشؤون الاجتماعية بالرزيقات بحرى لتوعية المواطنين بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتوعية بخطورة هذة الامراض الوبائية وما تسببة من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية والتوعية بطرق الوقاية من هذة الامراض الوبائية.

واشار إلى توعية الحضور بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وتعريفهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وتطرق الحديث بالندوة عن التوعية بأهم الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها.

أهمية ترقيم وتسجيل الحيوان

كما تم توعية المواطنين بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصا على حصول الحيوان على كافة الرعاية الطبية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها،وتطرق الحديث بالندوات الإرشادية البيطرية عن التوعية بأهمية التلقيح الصناعي للحيوانات ومميزاته.

لجان بيطرية بأسواق الأقصر

كما تشكلت لجنة من إدارة إسنا البيطرية تحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم الرشيدى مدير إدارة اسنا البيطرية برئاسة الدكتور يوحنا مريد مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، والدكتور هيثم محمد السيد رئيس وحدة اصفون البيطرية،بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر اسنا.

وقامت اللجنة الطبية البيطرية بالمرور على سوق اسنا للماشية وتم عمل تقصى وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، إضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وشدد مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر على مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذة اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

التصدي للأمراض الخطيرة

وتابع مدير طب بيطري الأقصر أنه يتم من بداية الأمر الرقابة على الأسواق داخل محافظة الأقصر أسبوعيا كلا في يومه للتصدي للأمراض الخطيرة مثل حمى الوادي المتصدع والجدري مع تنفيذ حملات تحصين قومية دورية لتحصين الماشية في بيوتهم، وايضا التصدي لمرض انفلونزا الطيور في مزارع الدواجن.