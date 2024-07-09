بيطري الأقصر: ضبط 25 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي

وجه الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر الأطباء البيطريين بتشديد الرقابة على أماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفي هذا الإطار تمكنت اللجنة البيطرية من ضبط ٢٥ كيلو لحوم مجمدة مفروم متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الادمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونا.

وجاءت اللجنة بقيادة الدكتورة وسام المرشدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، الدكتور أسامة عبد الخالق. كبير مفتشي المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتورة نرمين حسين مفتش اللحوم ومدير إدارة الجلود، وشارك فيها الرائد ابراهيم الشارونى شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر.

المشاركة والتفاعل المجتمعي

كما كلف مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر بتكثيف الدور الذى يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية، حيث قدمت الدكتورة ياسمينة الصغير طبيبة بوحدة أحمد سعيد البيطرية الندوة الإرشادية البيطرية أمام الشؤون الاجتماعية بنجع أحمد سعيد لتوعية المواطنين بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة، ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية والتوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض الوبائية.



أهمية ترقيم وتسجيل الحيوان

كما تم توعية المواطنين بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصا على حصول الحيوان على كافة الرعاية الطبية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها،وتطرق الحديث بالندوات الإرشادية البيطرية عن التوعية بأهمية التلقيح الصناعى للحيوانات ومميزاته.

لجان بيطرية بأسواق الأقصر

كما قامت اللجنة الطبية البيطرية بالمرور على سوق إسنا للماشية وتم إجراء تقصى وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، إضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



وشدد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر على مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



التصدي للأمراض الخطيرة

وقال مدير الطب البيطري بالأقصر إنه يتم من بداية الأمر الرقابة على الأسواق داخل محافظة الأقصر أسبوعيا كلا في يومه للتصدي للأمراض الخطيرة مثل حمى الوادي المتصدع والجدري مع تنفيذ حملات تحصين قومية دورية لتحصين الماشية في بيوتهم، وأيضا التصدي لمرض انفلونزا الطيور في مزارع الدواجن، بالإضافة إلى توعية الحضور بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضدي الحمى القلاعية والوادى المتصدع.