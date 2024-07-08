محافظ الأقصر ورئيس الجامعة يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

تم بحث استمرار التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة لتحقيق التنمية المستدامة، وأهمية التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المصرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية التى تستهدف الارتقاء والتميز بمستوى الخدمات.

التنسيق بين المحافظة والجامعة للإرتقاء بالخدمات

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أهمية التعاون والتنسيق التام بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لمحافظ الأقصر لتوليه المنصب، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير الخدمات وتحقيق جودة تعليمية متميزة، مثمنًا جهود المحافظة والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مبديًا إستعداد الجامعة للمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات بالمحافظة، وستكون شريكًا في كل أعمال التنمية والتطوير.

أول مجلس اجتماع لجامعة الأقصر



يشار إلى أنه تم عقد أول اجتماع مجلس جامعة الأقصر بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن إنشاء الجامعة منتصف عام 201‪9.



وكانت تضم جامعة الأقصر 6 كليات، وهي: "الألسن – الآثار – السياحة والفنادق – الفنون الجميلة – الحاسبات ونظم المعلومات – الطب الجديدة"، والآن توسعت لتضم كلية التربية وكلية العلوم، وجاري دراسة إنشاء كلية الهندسة وكلية طب الأسنان بالمقر الجديد للجامعة بمدينة طيبة.

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