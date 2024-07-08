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نجاح أطباء مستشفيات جامعة القناة في استئصال ورم بالبنكرياس بالمنظار الجراحي "ويبل"

فريق الأطباء، فيتو
فريق الأطباء، فيتو

نجح أطباء قسم جراحة الأورام بمستشفى جامعة قناة السويس في، قيامهم بعملية جراحية لاستئصال ورم بالبنكرياس عن طريق المنظار الجراحى " جراحة ويبل "laparoscopic Whipple. 

وكانت المريضة التي تبلغ من العمر اثنان وخمسون عاما حضرت وهي تعاني من صفراء انسدادية، وبعد استقبال المريضة بعيادة جراحة الأورام وعمل الفحوصات اللازمة تبين أنها تعانى من ورم سرطانى بالبنكرياس، وتم اتخاذ قرار بتحضير المريضة لإجراء عملية ويبل Whipple : استئصال رأس البنكرياس  والاثنى عشر وجزء من المعدة والمرارة وجزء من القناة المرارية وإعادة التوصيل بالأمعاء. 

وتعد تلك العمليات من العمليات المتطورة فى مجال جراحة الأورام والمناظير الجراحية و تم خروج المريضة بسلام وصحة جيدة. 

وضم فريق الجراحة الذى أجرى العملية طب من الأطباء أحمد السيد مرعى مدرس جراحة الأورام، سارة سالم حفنى مدرس جراحة الأورام، ومحمد إبراهيم زايد مدرس مساعد جراحة الأورام، وعمر محمد منسى - مدرس مساعد جراحة الأورام، وجيداء حسن - مدرس مساعد جراحة الأورام، إرينى عماد لمعى - طبيب مقيم جراحة أورام، وأحمد عبد الرحمن خليل - طبيب مقيم جراحة الأورام 

كما ضم فريق التخدير بالعمليات كلا من الأطباء خديجة حامد مدرس التخدير والعناية المركزة، ومحمود حسنى كدرس مساعد التخدير والعناية والمركزة، ويسرى إبراهيم طبيب مقيم تخدير وعناية مركزة 

كما ضم فريق التمريض بالعمليات كلا من السيد محمد السيد، إيمان أسامة أحمد أبانوب جرجس ثابت، أميرة علاء شحاتة، إشراف تمريض سعاد إبراهيم.

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