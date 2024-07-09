الانطباعات الأولية عن فيلم مارفل Deadpool & Wolverine

DEADPOOL ، عرضت استديوهات مارفل، مقطع مدته 35 دقيقة، من فيلمها المنتظر، "Deadpool & Wolverine"، في مدينة شنغهاي، وذلك ضمن الخطة التسويقية للفيلم.

وحظي فيلم "Deadpool & Wolverine"، بإشادة كبيرة من محبي مارفل، وأظهر المقطع الذي عُرض مزيجًا من الكوميديا السوداء، والحركة، بالإضافة إلى الديناميكية بين شخصيتي Deadpool وWolverine".

كما تضمن المقطع، ظهور مفاجئ لشخصيات عديدة من عالم مارفل للأبطال الخارقين، ولحظات عاطفية أيضا.

فيلم مارفل DEADPOOL & WOLVERINE

ويعد فيلم 'DEADPOOL & WOLVERINE'، أحد أكثر الأفلام انتظارا للطرح خلال عام ٢٠٢٤، بسبب عودة شخصية Wolverine، لعالم مارفل، بعد أن تم إعلان وفاتها في فيلم Logan، الذي طرح عام ٢٠١٧، وحقق نجاحا كبيرا.