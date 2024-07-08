Deadpool يسرق الكرة خلال مباراة تركيا وهولندا في EURO2024 (فيديو)

DEADPOOL ، ظهر كلا من هيوجاكمان، ورايان رينولدز، خلال مباراة، هولندا وتركيا، ضمن منافسات بطولة EURO2024، وذلك ضمن الخطة التسويقية، لفيلم Deadpool & Wolverine.

وظهر الممثل رايان رينولدز، بشخصية Deadpool، ليسرق كرة مباراة، هولندا وتركيا، قبل بداية المباراة، كما التقط بطلي فيلم Deadpool & Wolverine، عددا من الصور، على أرضية الملعب، وأثناء تحية الجمهور.

فيلم مارفل DEADPOOL & WOLVERINE

ويعد فيلم 'DEADPOOL & WOLVERINE'، أحد أكثر الأفلام انتظارا للطرح خلال عام ٢٠٢٤، بسبب عودة شخصية Wolverine، لعالم مارفل، بعد أن تم إعلان وفاتها في فيلم Logan، الذي طرح عام ٢٠١٧، وحقق نجاحا كبيرا.