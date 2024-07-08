الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

Deadpool يسرق الكرة خلال مباراة تركيا وهولندا في EURO2024 (فيديو)

DEADPOOL 3، فيتو
DEADPOOL 3، فيتو

DEADPOOL، ظهر كلا من هيوجاكمان، ورايان رينولدز، خلال مباراة، هولندا وتركيا، ضمن منافسات بطولة EURO2024، وذلك ضمن الخطة التسويقية، لفيلم Deadpool & Wolverine.

 

 

 

Image

وظهر الممثل رايان رينولدز، بشخصية Deadpool، ليسرق كرة مباراة، هولندا وتركيا، قبل بداية المباراة، كما التقط بطلي فيلم Deadpool & Wolverine، عددا من الصور، على أرضية الملعب، وأثناء تحية الجمهور.

 

Image

فيلم مارفل DEADPOOL & WOLVERINE

ويعد فيلم 'DEADPOOL & WOLVERINE'، أحد أكثر الأفلام انتظارا للطرح خلال عام ٢٠٢٤، بسبب عودة شخصية Wolverine، لعالم مارفل، بعد أن تم إعلان وفاتها في فيلم Logan، الذي طرح عام ٢٠١٧، وحقق نجاحا كبيرا.

Image

شون ليفي: أرغب في إخراج فيلم يجمع بين Deadpool وSpiderMan

روب ماكيلهيني مفاجأة فيلم "DEADPOOL & WOLVERINE"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي.

 

DEADPOOL 3 Deadpool And Wolverine DEADPOOL إضراب هوليوود Deadpool الجزء الثالث DEADPOOL3 فيلم

مواد متعلقة

أبطال فيلم Deadpool and Wolverine في تعاون جديد مع فرقة Stray Kids

تفاصيل جديدة عن قصة فيلم Deadpool And Wolverine

الأكثر قراءة

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

أخبار مصر: محمد رمضان يصفع شابا على وجهه، كارثة مالية تنتظر شيرين عبد الوهاب، أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

محمد رمضان يصفع شابا على وجهه بسبب موبايل (صور)

وزير الرياضة يكشف سر استبعاد فريدة عثمان من الأولمبياد ووعد السيسي للأبطال (فيديو)

ضربه بالنار في جلسة صلح، مباحث الجيزة تحقق بجريمة الصف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، الأيام المتبقية لجميع الشعب

أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

انخفاض أسعار النفط بعد هدوء محادثات غزة

منوعات

المزيد

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

مواطن سعودي يصاب بالرعب بعد العثور على ضيف غير متوقع في الحمام (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر اليورو بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

إجراءات تصريح نقل الطيور وإقامة مزرعة بالجيزة

تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية