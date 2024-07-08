Deadpool يسرق الكرة خلال مباراة تركيا وهولندا في EURO2024 (فيديو)
DEADPOOL، ظهر كلا من هيوجاكمان، ورايان رينولدز، خلال مباراة، هولندا وتركيا، ضمن منافسات بطولة EURO2024، وذلك ضمن الخطة التسويقية، لفيلم Deadpool & Wolverine.
وظهر الممثل رايان رينولدز، بشخصية Deadpool، ليسرق كرة مباراة، هولندا وتركيا، قبل بداية المباراة، كما التقط بطلي فيلم Deadpool & Wolverine، عددا من الصور، على أرضية الملعب، وأثناء تحية الجمهور.
فيلم مارفل DEADPOOL & WOLVERINE
ويعد فيلم 'DEADPOOL & WOLVERINE'، أحد أكثر الأفلام انتظارا للطرح خلال عام ٢٠٢٤، بسبب عودة شخصية Wolverine، لعالم مارفل، بعد أن تم إعلان وفاتها في فيلم Logan، الذي طرح عام ٢٠١٧، وحقق نجاحا كبيرا.
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