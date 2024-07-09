هجوم إسرائيلي على مدينة بانياس السورية
سوريا، أعلنت سوريا، فجر الثلاثاء، تعرضها لهجوم جوي إسرائيلي قرب مدينة بانياس الساحلية.
وقالت وكالة الأنباء السورية، نقلًا عن مصدر عسكري إن "إسرائيل شنت هجومًا جويًّا استهدف موقعًا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
وأضاف المصدر أن الهجوم وقع "حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفًا إحدى النقاط في محيط المدينة".
وكان المرصد السوري قد قال في وقت سابق، إن هناك وجودًا للإيرانيين في المنطقة التي تعرضت للقصف.
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