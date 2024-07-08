كلها من مطبخك، وصفات للتخلص من البقع الداكنة

وصفات للتخلص من البقع الداكنة، تُعدّ البقع الداكنة مشكلة شائعة تُصيب الكثير من النساء، وتُسبب لهم الإزعاج وتُؤثّر على ثقتهم بأنفسهم، لذلك كل من تعاني من هذه المشكلة، تبحث لها عن أسرع الحلول.



وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك العديد من العلاجات المنزلية الفعّالة التي يمكنك استخدامها للتخلص من البقع الداكنة، دون الحاجة إلى شراء منتجات باهظة الثمن.

وإليكي في السطور التالية، أهم وصفات للتخلص من البقع الداكنة



ماسكات طبيعية لترطيب البشرة



ماسك الليمون:

المكونات:

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا.

طبّقي المزيج على البقع الداكنة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

* يمكنكِ استخدام هذا الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

* تأكّدي من اختبار المزيج على منطقة صغيرة من بشرتك قبل وضعه على كامل الوجه، للتأكد من عدم وجود حساسية.

* تجنّبي استخدام هذا الماسك إذا كانت بشرتك حساسة.

ماسك الكركم:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من الحليب

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة سميكة.

طبّقي المزيج على البقع الداكنة واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

* يمكنكِ استخدام هذا الماسك مرة إلى مرتين في الأسبوع.

* قد يترك الكركم لونًا أصفر على بشرتك، لكنّه يزول بعد غسلها.

ماسك العسل والزبادي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا.

طبّقي المزيج على البقع الداكنة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

* يمكنكِ استخدام هذا الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

* يُساعد هذا الماسك على ترطيب البشرة وتفتيحها.



ماسك الطماطم:

المكونات:

نصف ثمرة طماطم مهروسة

ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:

اخلط المكونات جيدًا.

طبّق المزيج على المناطق الداكنة في وجهك أو رقبتك.

اتركه لمدة 10-15 دقيقة.

اغسله بالماء الدافئ.

ماسك اللبن الرائب:

امزجي ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب مع ملعقة صغيرة من الكركم.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.

ماسك الخيار:

ابشري خيارًا ثمّ اطحنيه حتى يصبح معجونًا.

أضيفي ملعقة صغيرة من العسل إلى المعجون.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.

تفتيح البشرة سريعا

نصائح هامة تساعدك على التخلص من البقع الداكنة:

أضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أن هناك مجموعة نصائح، حاولي الإلتزام بها، للتخلص من البقع الداكنة:



استخدمي واقي الشمس بانتظام: من أهمّ العوامل التي تُساعد على منع ظهور البقع الداكنة هو استخدام واقي الشمس بانتظام. تأكّدي من استخدام واقي شمس بعامل حماية SPF 30 أو أعلى على الأقل كل يوم، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.

حافظي على ترطيب بشرتك: من المهم أيضًا الحفاظ على ترطيب بشرتك بشكلٍ جيّد، ممّا يُساعد على تجديد خلاياها وتفتيح لونها.

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا: يُساعد اتباع نظام غذائي غنيّ بالفواكه والخضروات على توفير العناصر الغذائية اللازمة لصحة بشرتك، ممّا يُساعد على التخلص من البقع الداكنة ومنع ظهورها.

احصلي على قسط كافٍ من النوم: النوم يُساعد على تجديد خلايا البشرة وإصلاحها، ممّا يُساعد على تفتيح لونها والتخلص من البقع الداكنة.

تجنّبي التدخين: يُؤدّي التدخين إلى تكسّر الكولاجين في البشرة، ممّا يُساهم في ظهور البقع الداكنة.