الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

100 ألف ميجا وات، مستهدفات مصر من مشروعات الهيدروجين الأخضر (إنفوجراف)

الهيدروجين الأخضر،
الهيدروجين الأخضر، فيتو
ads

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن مستهدفات مصر من مشروعات الهيدروجين الأخضر بعد أن بلغ إنتاجها 8% من قدرات العالم.

وذلك في ظل الاهتمام العالمي بـ الهيدروجين الأخضر لإسهامه في حل جزء كبير من مشاكل البيئة والتلوث، حيث يهتم العالم حاليًّا، ومنذ فترة طويلة، بفكرة تحقيق الحياد الكربوني التي تتضمن تحقيق التوازن بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وامتصاص الكربون من الغلاف الجوي. 

مستهدفات مصر من مشروعات الهيدروجين الأخضر

ومع قيام مصر -بالتوازي- بالتوسع في سوق الهيدروجين الأخضر، والتحرك بخطوات كبيرة نحو ريادة المنطقة في مجال الهيدروجين الأخضر، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، في 27 فبراير 2024، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر. 

توفير مصادر مستقبلية دائمة للطاقة

وفي هذا الصدد، تحرص مصر على توفير مصادر مستقبلية دائمة للطاقة تتماشى مع الاتفاقيات العالمية للحد من الانبعاثات البيئية وتلبي متطلبات الاستهلاك وتخفض الاعتماد على الوقود البترولي مرتفع التكاليف، وتوطن التكنولوجيات الحديثة وتوفر منتجا مصريا يمكن تصديره للأسواق العالمية، خاصة مع تقدم التكنولوجيات وخفض تكاليف إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة.

txt

"الوزراء" يسلط الضوء على أهمية منطقة القرن الإفريقي من الناحية الجيو-استراتيجية

txt

7.2 مليار دولار، قيمة استثمارات 940 شركة فرنسية في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مشروعات الهيدروجين الأخضر سوق الهيدروجين الأخضر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الانبعاثات البيئية الوقود البترولي مجلس الوزراء الهيدروجين الاخضر الاهتمام العالمي بالهيدروجين مشاكل البيئة والتلوث

مواد متعلقة

"الوزراء" يسلط الضوء على أهمية منطقة القرن الإفريقي من الناحية الجيو-استراتيجية

7.2 مليار دولار، قيمة استثمارات 940 شركة فرنسية في مصر

أبرزها الحرب على أوكرانيا، قضايا ملحة على أجندة قمة الناتو المقبلة (إنفوجراف)

للقضاء على البطالة، قرية بأكملها تزرع البقدونس في الشرقية (فيديو)

الأكثر قراءة

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية