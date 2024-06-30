100 ألف ميجا وات، مستهدفات مصر من مشروعات الهيدروجين الأخضر (إنفوجراف)

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن مستهدفات مصر من مشروعات الهيدروجين الأخضر بعد أن بلغ إنتاجها 8% من قدرات العالم.

وذلك في ظل الاهتمام العالمي بـ الهيدروجين الأخضر لإسهامه في حل جزء كبير من مشاكل البيئة والتلوث، حيث يهتم العالم حاليًّا، ومنذ فترة طويلة، بفكرة تحقيق الحياد الكربوني التي تتضمن تحقيق التوازن بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وامتصاص الكربون من الغلاف الجوي.

مستهدفات مصر من مشروعات الهيدروجين الأخضر

ومع قيام مصر -بالتوازي- بالتوسع في سوق الهيدروجين الأخضر، والتحرك بخطوات كبيرة نحو ريادة المنطقة في مجال الهيدروجين الأخضر، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، في 27 فبراير 2024، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر.

توفير مصادر مستقبلية دائمة للطاقة

وفي هذا الصدد، تحرص مصر على توفير مصادر مستقبلية دائمة للطاقة تتماشى مع الاتفاقيات العالمية للحد من الانبعاثات البيئية وتلبي متطلبات الاستهلاك وتخفض الاعتماد على الوقود البترولي مرتفع التكاليف، وتوطن التكنولوجيات الحديثة وتوفر منتجا مصريا يمكن تصديره للأسواق العالمية، خاصة مع تقدم التكنولوجيات وخفض تكاليف إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة.