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أخبار مصر

الكهرباء: 36 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع علي الشبكة اليوم

الأحمال الكهربائية,
الأحمال الكهربائية, فيتو

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أقصى حمل متوقع بالشبكة القومية للكهرباء اليوم السبت، سيصل إلى 36 ألف ميجاوات.

وأضافت الوزارة أن أقل حمل متوقع علي الشبكة القومية للكهرباء سيصل إلى 28 ألفا 889 ميجاوات.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن عدة نصائح لتخفيض الاستهلاك الشهري في فاتورة الكهرباء، وذلك ضمن جهود الشركة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء ضمن خطوات الوزارة لانتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

نصائح الكهرباء لترشيد استهلاك الكهرباء 

وتضمنت نصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر لـ ترشيد استهلاك الكهرباء والتوفير في الفاتورة الشهرية كالتالي:

  • تجنب استخدام الإضاءة العالية والتي تعمل على زيادة استهلاك الكهرباء ومن فواتيرها.
  • استخدام اللمبات الموفرة واعتمد على ضوء الشمس قدر الإمكان.
  • عمل الصيانة الدورية للتكييفات بانتظام ممكن توفر لك ١٥٪؜ من استهلاك الطاقة.
  • التأكد من قفل أبواب وشبابيك البيت وشغل التكييف على ٢٥ درجة كي توفر في الكهرباء.
  • فصل الفيشة بعد الاستخدام يوفر في الكهرباء ويحافظ على عمر الأجهزة.
  • لو مسافر، تأكد من فصل الكهرباء عن الأجهزة.

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