جيمناي أفريقيا تحتفي بإطلاق مكتب جديد بالصعيد لدعم الشركات الناشئة.. تكرم صناع رفعت عيني للسما.. وأنسي نجيب ساويرس: دعم المواهب يحقق أهداف الدولة التنموية

أقامت شركة جيمناي أفريقيا، مساء اليوم الإثنين، احتفالية كبرى بتأسيس مكتب جديد للشركة في الصعيد بمحافظة الأقصر، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور العديد من الشخصيات العامة وعدد من الفنانين والإعلاميين.

احتفالية شركة جيمناي أفريقيا

وحضر الاحتفالية رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو إف كابيتال، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا.

بالإضافة إلى يمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومحمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وغيرهم.

شركة جيمناي أفريقيا

وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تعمل في المجالات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بداية من محافظة بني سويف وصولا إلى محافظة أسوان (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).

أنسي نجيب ساويرس يوجه رسالة لصناع "رفعت عيني للسما"، ويؤكد: دعم المواهب يحقق أهداف الدولة التنموية

وخلال الاحتفالية، أكد رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة اتش أو اف كابيتال، أن دعم صناعة الثقافة في صعيد مصر يعد عملا عظيما، موجها الشكر لشركاء عملية الدعم لهذه الصناعة ووزارة الثقافة.

وأضاف "ساويرس" أن دعم المواهب الإبداعية ورواد الأعمال في صناعة السينما يساعد في تحقيق أهداف الدولة التنموية خلال السنوات المقبلة.

ووجه أنسي نجيب ساويرس رسالة خاصة لصناع فيلم "رفعت عيني للسما" قائلا: "مبروك شرفتوا مصر".

جدير بالذكر أن أبطال فريق بانوراما برشا أحد الخريجين من برامج الدعم الإبداعي والفني الذي تقدمه شركة جيمناي أفريقيا للشباب.

المهندس عدلي توما: قلة العائد المادي تحدٍّ للفن ونعمل على خلق الاستدامة

وعبر المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا، عن سعادته بإطلاق فرع جديد للشركة بصعيد مصر لدعم الشركات الناشئة والصناعات الإبداعية، مشيرا إلى أن ذلك الفرع يعد أول مكتب لدعم الصناعات الإبداعية في الصعيد.

ووجه "توما" الشكر لشركاء جيمناي أفريقيا في هذه الرحلة التي انطلقت في نهاية عام ٢٠٢٠، حيث سعت الشركة منذ هذا التاريخ للاستفادة من التكنولوجيا في عالم صناعة السينما، موضحا أنهم نظموا بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات والنقاشات لعرض الأفكار والرؤى التي تضمنها برنامج سينماتك.

وتابع: "فكرة ان نكون في خدمة الصناعات الثقافية والإبداعية منذ الانطلاق قبل أكثر من 3 سنوات وفكرة السينماتك تجعلنا سعداء بكل من عمل معنا.. تجاوزنا الثلاث الاف شخص اشتغلوا معانا وكانوا جزء من سينماتك والصناعات الإبداعية".

واختتم: "تحديات الفن دايما بتكون إنه مش بيجيب فلوس كفاية والهدف الأساسي من عملنا هو خلق استدامة من خلال نموذج عمل حقيقي يعمل على تلبية احتياجات كل شخص في هذا المجال".

محمد عبد الدايم: وزارة الثقافة تعمل على استراتيجية حديثة ومرنة للاقتصادات الإبداعية

في السياق ذاته، قال محمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية أن قطاع الاقتصاد الإبداعي متشابك مع مؤسسات الدولة المختلفة، متابعا: "مفيش مؤسسة مش مشتركة بشكل أو آخر في هذا البناء.. كل الدول التي قدمت استراتيجية للصناعات الثقافية والاقتصاد الإبداعي ومؤسسات الفنون في العالم تتشارك في هموم واحدة والتحديات متشابهة".

وتابع: "وزارة الثقافة بتحاول تعمل على استراتيجية حديثة ومرنة للاقتصادات الابداعية.. وهناك نقاشات عديدة جدا حول هذا الأمر".

فقرات فنية لفرقة كلاسيكيات وايكو

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة لعدد من الفرق الشبابية التي تخرجت من برنامج دعم الشباب في المجالات الإبداعية المخالفة، ومنها فرقة كلاسيكيات، والتي تألقت بروائع الزمن الجميل وسط تفاعل الحضور بالاحتفالية.

كما قدمت فرقة أيكو عرضا استعراضيا مميزا خلال الاحتفالية، تضمن العديد من الأفكار والرؤى من خلال التعبير الحركي الذي قدمتاه نجمتا فرقة إيكو.

احتفاء خاص بصناع فيلم رفعت عيني للسما

وخلال الاحتفالية، احتفت شركة جيمناي أفريقيا بفريق مسرح بانوراما برشا والذي حصد فيلمهم "رفعت عيني للسما" جائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي هذا العام.

عرض جزء من فيلم رفعت عيني للسما

وعرضت الاحتفالية جزءا من الفيلم للحضور، وعقب ذلك صعد فريق الفيلم على المسرح وتغنى بكلمات من أغاني الفيلم، والتي حصدت الإعجابات والتعليقات المميزة ممن شاهدوا العمل.

كما نظمت جيمناي جلسة نقاشية تحدث خلال مخرجا العمل أيمن الأمير، وندى رياض.

المخرج أيمن الأمير: لدينا خطة لعرض "رفعت عيني للسما" بالسينمات نوفمبر المقبل (صور)

كشف أيمن الأمير مخرج فيلم "رفعت عيني للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية في مهرجان كان هذا العام، عن كواليس تصوير وصناعة العمل مع أبطاله.

وأضاف "الأمير": "كنا بنشوف فريق مسرح البرشا بيعرضوا في قرية مجاورة للبرشا.. وكانوا جريئين جدا وبيتكلموا عن حاجات تعرض لها أصدقائهم.. بيقدموا الحاجة ويتلقوا رد فعل الجمهور وكانوا مؤمنين بما يقدمونه للغاية".

وتابع: "حسينا أن هناك قيم مشتركة بيننا وبينهم مش بس ناس هتروح تصور مع فريق مسرح البرشا وتمشي.. لأ كنا في حاجة لأن نكون جزء من هذا العالم.. وازاي وجودنا شخصيا يكون مفيد للبنات والقرية اول حاجة قررنا نعملها هي ورش للبنات".

وعن التجربة أردف المخرج أيمن الأمير: "البنات علمونا وعرفونا ازاي نقدر نحكي قصصهم ويكون ليهم هما صوت.. الموضوع بدأ بهذه الطريقة.. ولم تكن النهاية.. ونحن لدينا خطة لعرض الفيلم في السينمات في شهر نوفمبر المقبل".

مخرجة رفعت عيني للسما: العديد من المواهب في الأقاليم تعاني من تحديات كبيرة

تحدثت ندى رياض مخرجة فيلم "رفعت عيني للسما" عن أبرز ما يواجه الموهوبين في مجالات الفنون المختلفة بالأقاليم بعيدا عن القاهرة، مشيرة إلى أن المبادرات الداعمة للمشاريع والمواهب الفنية في الأقاليم والمحافظات مهمة للغاية.

وأضافت ندى رياض قائلة: "أنا مكنتش عايشة في العاصمة ومكنش عندي فرصة اني ادرس سينما بشكل رسمي فاخترت جميع المبادرات التي تقدم لنا في الأقاليم.. وهناك العديد من الموهوبات بس في نفس الوقت بيعانوا من مشاكل كبيرة ومعندهمش نفس فرص للتعليم والاستوديوهات والمسرح.. وفي الاخر هما ملهمات جدا وتجربتهم تستحق التوثيق واننا نتعلم منها".

تكريم صناع رفعت عيني للسما

وفي نهاية الاحتفالية، كرم المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا صناع وأبطال فيلم "رفعت عيني للسما" في أجواء مميزة.