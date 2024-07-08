مخرجة رفعت عيني للسما: العديد من المواهب في الأقاليم تعاني من تحديات كبيرة

تحدثت ندى رياض مخرجة فيلم رفعت عيني للسما عن أبرز ما يواجه الموهوبين في مجالات الفنون المختلفة بالأقاليم بعيدا عن القاهرة، مشيرة إلى أن المبادرات الداعمة للمشاريع والمواهب الفنية في الأقاليم والمحافظات مهمة للغاية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها شركة جيمناي أفريقيا مع صناع الفيلم ضمن الاحتفالية بإطلاق نشاطها التنموي من خلال تأسيس فرع جديد للشركة في الصعيد بمحافظة الأقصر، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور العديد من الشخصيات العامة.

المخرجة ندى رياض

وأضافت ندى رياض: “أنا مكنتش عايشة في العاصمة ومكنش عندي فرصة اني ادرس سينما بشكل رسمي فاخترت جميع المبادرات التي تقدم لنا في الأقاليم”.

وتابعت: “هناك العديد من الموهوبات بس في نفس الوقت بيعانوا من مشاكل كبيرة ومعندهمش نفس فرص للتعليم والاستوديوهات والمسرح”.

واختتمت عن فريق مسرح بانوراما برشا: "في الاخر هما ملهمات جدا وتجربتهم تستحق التوثيق واننا نتعلم منها".

فريق بانوراما برشا وشركة جيمناي أفريقيا

جدير بالذكر أن أبطال فريق بانوراما برشا أحد الخريجين من برامج الدعم الإبداعي والفني الذي تقدمه شركة جيمناي أفريقيا للشباب.

احتفالية شركة جيمناي أفريقيا

ويحضر الاحتفالية رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو اف كابيتال، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا، ويمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وغيرهم.

ويأتي افتتاح فرع شركة جيمناي أفريقيا الجديد بمحافظة الأقصر بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

فيلم رفعت عيني للسما

فيلم "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض وشارك في مهرجان كان السينمائي عام 2024 وحصل على جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي مشارك في أسبوع النقاد في كان.

والفيلم عن تجربة فريق بانوراما برشا وأحلامهم، وإخراج أيمن الأمير وندى رياض، وشارك في هذا الفيلم: مارينا سمير فايز، مريم نصار اديب، هايدي سامح ناثان، ماجدة مسعود فلتس، ليديا هارون رزق، مادلين يوسف فهمى، وشهرتها مونيكا، لوجين مكارى سمير، يوستينا سمير (مؤسسة فريق بانوراما برشا).