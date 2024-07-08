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ثقافة وفنون

لدعم الشركات الناشئة، انطلاق احتفالية جيمناي أفريقيا بتأسيس فرع جديد بالصعيد (صور)

رجل الأعمال أنسي
رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس، فيتو

انطلقت، منذ قليل، احتفالية شركة جيمناي أفريقيا بإطلاق نشاطها التنموي من خلال تأسيس فرع جديد للشركة في الصعيد بمحافظة الأقصر، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور العديد من الشخصيات العامة. 

 

احتفالية شركة جيمناي أفريقيا 

ويحضر الاحتفالية رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس شريك مؤسس وعضو منتدب شركة إتش أو إف كابيتال، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا، ويمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وغيرهم. 

ويأتي افتتاح فرع شركة جيمناي أفريقيا الجديد بمحافظة الأقصر بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أهداف شركة جيمناي أفريقيا من مكتبها الجديد 

وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجالات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بدايه من محافظة بني سويف وصولا إلى محافظة أسوان (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان). 

 

برنامج جيمناي أفريقيا للشركات الناشئة 

وأطلقت النسخة الأولى من برنامج جيمناي أفريقيا للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، حيث قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.


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