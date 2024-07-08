أنسي نجيب ساويرس يوجه رسالة لصناع "رفعت عيني للسما"، ويؤكد: دعم المواهب يحقق أهداف الدولة التنموية

أكد رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة إتش أو إف كابيتال، أن دعم صناعة الثقافة في صعيد مصر يعد عملا عظيما، موجها الشكر لشركاء عملية الدعم لهذه الصناعة ووزارة الثقافة.

جاء ذلك خلال احتفالية شركة جيمناي أفريقيا بإطلاق نشاطها التنموي من خلال تأسيس فرع جديد للشركة في الصعيد بمحافظة الأقصر، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور العديد من الشخصيات العامة.

أنسي نجيب ساويرس

وأضاف "ساويرس" أن دعم المواهب الإبداعية ورواد الأعمال في صناعة السينما يساعد في تحقيق أهداف الدولة التنموية خلال السنوات المقبلة.

ووجه أنسي نجيب ساويرس رسالة خاصة لصناع فيلم "رفعت عيني للسما" قائلا: "مبروك شرفتوا مصر".

جدير بالذكر أن أبطال فريق بانوراما برشا أحد الخريجين من برامج الدعم الإبداعي والفني الذي تقدمه شركة جيمناي أفريقيا للشباب.

احتفالية شركة جيمناي أفريقيا

ويحضر الاحتفالية رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو اف كابيتال، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا، ويمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وغيرهم.

ويأتي افتتاح فرع شركة جيمناي أفريقيا الجديد بمحافظة الأقصر بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أهداف شركة جيمناي أفريقيا من مكتبها الجديد

وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجالات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بدايه من محافظة بني سويف وصولا إلى محافظة أسوان (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).

برنامج جيمناي أفريقيا للشركات الناشئة

وكانت قد أطلقت النسخة الأولى من برنامج جيمناي أفريقيا للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022 حيث قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.