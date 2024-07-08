النقل تكشف أهمية مشروع كوبري السيل أعلى مزلقان السكة الحديد بأسوان

كشفت وزارة النقل عن أهمية مشروع كوبري السيل أعلى مزلقان السكة الحديد بمحافظة أسوان حيث يسهم المشروع في تسهيل حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان- السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة من أجل تحقيق السيولة المرورية عند مزلقان السيل.

تفاصيل مشروع كوبري السيل أعلى مزلقان السكة الحديد بأسوان

يبلغ طول كوبري السيل 560 مترا أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان وعرض 19.2 متر ويضم الكوبر 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى وجود طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين أعلى الكوبري.