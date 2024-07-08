تحويلات مرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بعد انقلاب ميكروباص

تواصل إدارة مرور القاهرة بقيادة اللواء خالد عمارة مدير الإدارة في تسيير حركة المركبات طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي اتجاه بنها، من خلال إجراء تحويلات مرورية بعدما تسبب حادث انقلاب ميكروباص لتكدس مروري.

توجهت قوات الإدارة عقب تلقي بلاغ من النجدة يفيد بالحادث الذي تسبب في مصرع شخص وإصابة 9 تم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج بينما قامت الإدارة برفع اثار الحادث وتسيير الحركة اىمرورية.

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص



البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي للمتجه من بنها، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين وتحرر المحضر اللازم.