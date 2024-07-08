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خارج الحدود

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الفحوصات الطبية الأسبوعية لـ بايدن

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري فحوصات مع طبيب عدة مرات أسبوعيا.

 

سجل الزيارات في البيت الأبيض

وأظهر تقرير لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن خضع لـ8 زيارات من أحد أكبر أطباء الجهاز العصبي في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، منذ أغسطس 2023، ما يدعم الشكوك حول حالته الإدراكية وقدرته على إدارة البلاد حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقرر لها في نوفمبر المقبل.

وكشف التقرير، الذي نقل عن سجل الزيارات في البيت الأبيض، أن الطبيب الذي داوم على زيارة بايدن خبير في مرض باركنسون، وهو اضطراب يتفاقم تدريجيًا يؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب.

 

وجاء التقرير بعد أن استبعد بايدن، إجراء اختبار إدراكي مستقل ونشر نتائجه علنًا، في مقابلة مع قناة "ABC News" أول أمس الجمعة، والتي تم الترتيب لها بعد أدائه الكارثي في المناظرة التلفزيونية الرئاسية مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

ووفقا لسجلات زوار البيت الأبيض التي استعرضتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، التقى الدكتور كيفن كانارد، خبير مرض باركنسون في مركز "والتر ريد" الطبي، مع الدكتور كيفين أوكونور، دكتور طب العظام الذي عالج الرئيس لسنوات. وزار كانارد البيت الأبيض 8 مرات منذ أغسطس 2023، وكان آخرها في نهاية شهر مارس.

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