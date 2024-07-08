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ثقافة وفنون

المخرج أيمن الأمير: لدينا خطة لعرض "رفعت عيني للسما" بالسينمات نوفمبر المقبل (صور)

المخرج أيمن الأمير،
المخرج أيمن الأمير، فيتو

كشف أيمن الأمير مخرج فيلم "رفعت عيني للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية في مهرجان كان هذا العام، عن كواليس تصوير وصناعة العمل مع أبطاله. 

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها شركة جيمناي أفريقيا مع صناع الفيلم ضمن الاحتفالية بإطلاق نشاط الشركة التنموي من خلال تأسيس فرع جديد للشركة في الصعيد بمحافظة الأقصر، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور العديد من الشخصيات العامة.

المخرج أيمن الأمير 

وأضاف "الأمير": "كنا بنشوف فريق مسرح البرشا بيعرضوا في قرية مجاورة للبرشا.. وكانوا جريئين جدا وبيتكلموا عن حاجات تعرض لها أصدقائهم..  بيقدموا الحاجة ويتلقوا رد فعل الجمهور وكانوا مؤمنين بما يقدمونه للغاية". 

 

 

وتابع: "حسينا أن هناك قيم مشتركة بيننا وبينهم مش بس ناس هتروح تصور مع فريق مسرح البرشا وتمشي.. لأ كنا في حاجة لأن نكون جزء من هذا العالم.. وازاي وجودنا شخصيا يكون مفيد للبنات والقرية أول حاجة قررنا نعملها هي ورش للبنات". 

وعن التجربة أردف المخرج أيمن الأمير: "البنات علمونا وعرفونا ازاي نقدر نحكي قصصهم ويكون ليهم هما صوت.. الموضوع بدأ بهذه الطريقة.. ولم تكن النهاية.. ونحن لدينا خطة لعرض الفيلم في السينمات في شهر نوفمبر المقبل". 

 

فريق بانوراما برشا وشركة جيمناي أفريقيا 

جدير بالذكر أن أبطال فريق بانوراما برشا أحد الخريجين من برامج الدعم الإبداعي والفني الذي تقدمه شركة جيمناي أفريقيا للشباب.

احتفالية شركة جيمناي أفريقيا 

ويحضر الاحتفالية رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو اف كابيتال، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا، ويمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وغيرهم. 

ويأتي افتتاح فرع شركة جيمناي أفريقيا الجديد بمحافظة الأقصر بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

فيلم رفعت عيني للسما 

فيلم "رفعت عيني للسما" شارك في مهرجان كان السينمائي عام 2024 وحصل على جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي مشارك في أسبوع النقاد في  مهرجان كان.

والفيلم عن تجربة فريق بانوراما برشا وأحلامهم، وإخراج أيمن الأمير وندى رياض، وشارك في هذا الفيلم: مارينا سمير فايز، مريم نصار أديب، هايدي سامح ناثان، ماجدة مسعود فلتس، ليديا هارون رزق، مادلين يوسف فهمى، وشهرتها مونيكا، لوجين مكارى سمير، يوستينا سمير (مؤسسة فريق بانوراما برشا). 

أنسي نجيب ساويرس يوجه رسالة لصناع "رفعت عيني للسما"، ويؤكد: دعم المواهب يحقق أهداف الدولة التنموية

لدعم الشركات الناشئة، انطلاق احتفالية جيمناي أفريقيا بتأسيس فرع جديد بالصعيد (صور)

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