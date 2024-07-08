جماهير الأهلي تداعب إمام عاشور وتهتف: عندي غزالة غزالة غزالة حمرا، واللاعب يرد (فيديو)

رصدت عدسة فيتو المتواجدة في ملعب استاد القاهرة هتافات جماهير الأهلي لإمام عاشور عقب فوز الأحمر على طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وداعبت جماهير الأهلى إمام عاشور لاعب الفريق بعد استبداله أمام طلائع الجيش، وهتفت: عندي غزالة غزالة غزالة حمرا " ليردد اللاعب الهتاف، وسط حالة من الضحك لـ وسام أبو علي وأحمد عبدالقادر.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى ألان، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.