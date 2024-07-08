السكك الحديدية تكشف عن أعمال تطوير محطة قطارات ناصر في بني سويف (فيديو)

كشفت هيئة السكك الحديدية عن أعمال تطوير محطة قطارات مركز ناصر بمحافظة بني سويف، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشطيب الخاصة بالمحطة واستعادة كفائتها مرة أخرى.

خطة تطوير قطاع السكك الحديدية في مصر

وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات -تطوير السكة والبنية الأساسية-تطوير نظم الإشارات-تطوير الورش -إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار).

244 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية

الحكومة رصدت ما يقارب 224 مليار جنيه لخطة تطوير شبكة السكك الحديدية، من بين 1.5 تريليون جنيه رصدتها الحكومة لكافة قطاعات النقل في مصر تم توجيه هذه الميزانية إلى إنشاء خطوط جديدة، وازدواج للخطوط القديمة بنحو 73 مليار جنيه، بجانب استيراد جرارات وعربات جديدة بـ 48 مليار جنيه، مع تطوير محطات القطارات والمزلقانات على كافة الخطوط بـ 23 مليار جنيه، وتحديث نظم الإشارات الكهربائية بـ 46 مليار جنيه وذلك نظرًا للاهمية الكبيرة لهذا المرفق في تسهيل تنقل الركاب بين المحافظات المختلفة.