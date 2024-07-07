سجل زوار البيت الأبيض يكشف مفاجأة حول حالة بايدن الإدراكية

أظهر تقرير لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن خضع لـ8 زيارات من أحد أكبر أطباء الجهاز العصبي في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، منذ أغسطس 2023، ما يدعم الشكوك حول حالته الإدراكية وقدرته على إدارة البلاد حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقرر لها في نوفمبر المقبل.

سجل الزيارات في البيت الأبيض

وكشف التقرير، الذي نقل عن سجل الزيارات في البيت الأبيض، أن الطبيب الذي داوم على زيارة بايدن خبير في مرض باركنسون، وهو اضطراب يتفاقم تدريجيًا يؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب.

وجاء التقرير بعد أن استبعد بايدن، إجراء اختبار إدراكي مستقل ونشر نتائجه علنًا، في مقابلة مع قناة "ABC News" أول أمس الجمعة، والتي تم الترتيب لها بعد أدائه الكارثي في المناظرة التلفزيونية الرئاسية مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

ووفقا لسجلات زوار البيت الأبيض التي استعرضتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، التقى الدكتور كيفن كانارد، خبير مرض باركنسون في مركز "والتر ريد" الطبي، مع الدكتور كيفين أوكونور، دكتور طب العظام الذي عالج الرئيس لسنوات. وزار كانارد البيت الأبيض 8 مرات منذ أغسطس 2023، وكان آخرها في نهاية شهر مارس.

إجراء بايدن لـ اختبار إدراكي

ويرفض بايدن باستمرار إجراء أي اختبار إدراكي، بما في ذلك في أغسطس 2020 ووفقًا لمساعديه، لم يجر واحدًا خلال فحوصاته البدنية السنوية الثلاثة خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس السبت، عن أحد مساعدي البيت الأبيض قوله إنه أوكونور، الذي كان طبيب بايدن منذ عام 2009، لم يوصِ بأن يخضع بايدن لاختبار إدراكي أبدًا.

وخلال مقابلة بايدن مع قناة "ABC News"، سأل المذيع جورج ستيفانوبولوس، الذي كان مدير الاتصالات في البيت الأبيض في عهد كلينتون، بايدن عما إذا كان قد خضع لاختبارات محددة للقدرة المعرفية. فأجاب: "لم يقل أحد إنني مضطر إلى ذلك، قالوا إنني جيد".

وفي وقت لاحق من البث، سُئل بايدن عما إذا كان سيجري فحصًا عصبيًا ومعرفيًا مستقلًا وينشر النتائج، وأجاب: "أخضع لاختبار إدراكي كل يوم فأنا لا أقوم بحملات انتخابية فحسب، بل إنني أدير العالم"، وعند الضغط عليه قال: "لقد فعلت ذلك بالفعل".

الحالة العقلية لـ جو بايدن

استمرت الأسئلة حول الحالة العقلية لبايدن، وأمس السبت قال المذيعان اللذان أجريا مقابلة قصيرة معه الخميس الماضي إن حملته للترشح للرئاسة أعطتهم قائمة بالأسئلة التي تمت الموافقة عليها.

وقال المذيع في ولاية ويسكونسن، إيرل إنجرام، لوكالة "أسوشيتد برس": إن مساعدي بايدن أرسلوا له قائمة من أربعة أسئلة"، مشيرًا إلى أنه لم يتم التفاوض معه بشأنها. وصرحت أندريا لوفول ساندرز، مقدمة البرامج الإذاعية المدنية في فيلادلفيا، لشبكة CNN إنها تلقت قائمة من ثمانية أسئلة، وافقت على أربعة منها.

ومن جهتها، ذكرت المتحدثة باسم حملة بايدن، لورين هيت، إن "هذه ليست ممارسة غير شائعة على الإطلاق بالنسبة للرؤساء الذين يتم إجراء مقابلة معهم"، مضيفة أن قبول الأسئلة لم يكن شرطًا أساسيًا للمضي قدمًا في المقابلة.