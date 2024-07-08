الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

بايدن: أنا الأنسب لهزيمة ترامب والناخبون من يختارون المرشحين وليس الصحافة أو المتبرعين

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الناخبين وحدهم من يختارون المرشحين وليس الصحافة أو المتبرعين.

وأكد بايدن أنه أجرى مناقشات مكثفة مع قادة الحزب الديمقراطي، وأبلغ أعضاء بالكونجرس أنه باق في السباق الرئاسي.

انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وشدد بايدن علي أنه أنسب شخص لهزيمة المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الإثنين، الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد بشأن ترشيحه للرئاسة.

ووجه بايدن رسالة لقادة الحزب الديمقراطي وقال: "يجب عليكم الاتحاد لإعادة انتخابي.. لن أنسحب ويجب وقف الدراما بالحزب".

المناظرة بين بايدن وترامب

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في وقت سابق أنه كان "منهكًا" أثناء المناظرة الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي بينه والرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: “لقد كانت مناظرة سيئة. كنتُ منهكًا”، مشيرًا إلى أنه كان مريضًا خلال المناظرة وأنه طلب من أحد الأطباء إجراء فحص لمعرفة ما إذا كان مصابا بفيروس كورونا، لكن الطبيب قرر عدم وجود العدوى بعد إجراء الاختبار.

وأضاف بايدن: "لقد قال للتو إنني مصاب بنزلة برد شديدة".

وتابع بايدن: "ليلة المناظرة كانت سيئة والخطأ كان من جهتي وليس من أي شخص آخر"، لافتًا إلى أنه لم يعاود مشاهدة المناظرة.

وأكد بايدن أنه مازال نفس الرجل الذي كان عليه عندما تولى منصبه.

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