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ثقافة وفنون

ولاد حبايبي، محمد رمضان يلتقط فيديو مع ابنة دنيا سمير غانم وأحفاد السبكي (فيديو)

محمد رمضان وابنه
محمد رمضان وابنه دنيا سمير غانم

فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره بمقطع فيديو طريف، التقطه مع ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، وكذلك ابنة كريم السبكي، وأولاد خالد السبكي.

 

في هذا السياق، نشر محمد رمضان مقطع فيديو، وهو يغني مع ابنة دنيا سمير غانم وأحفاد المنتج أحمد السبكي، أغنية يعني الدنيا هتحلو، وعلق قائلًا: مع جيراني حبايبي ولاد حبايبي، بنت دنيا سمير غانم ورامي رضوان، وبنت كريم السبكي وأولاد خالد السبكي.  

 

محمد رمضان يصفع أحد معجبيه

على جانب آخر، تصدر اسم محمد رمضان تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة جوجل، بسبب صفع الفنان محمد رمضان لأحد معجبيه من الشباب على وجهه، أثناء التقاط الشاب لصورة "سيلفي" مع محمد رمضان، الأمر الذي رفضه محمد رمضان، طالبًا من الشاب أن يعطية الموبايل.

 

وعند صفع محمد رمضان للشاب، قام الشاب المعجب بمحمد رمضان برد الصفعة لـ محمد رمضان،  أثناء سير محمد رمضان بين جموع من معجبيه بالساحل الشمالي.

 

وأثار صفع محمد رمضان لأحد معجبيه موجة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ما قام به محمد رمضان للشاب المعجب بأنه أمر غير مقبول، ووصف آخرون ما قام به محمد رمضان أن يشبه صفع عمرو دياب لأحد معجبيه، متسائلين "هي موضه".

 

مشاجرة بين محمد رمضان والمعجب بسبب الصفعة

في حين وصف العديد من النشطاء رد المعجب الصفعة لمحمد رمضان بأنها "واحدة بواحدة"، حيث بدأ المشهد بصفع محمد رمضان للمعجب، ووقعت مشاجرة بين محمد رمضان والشاب المعجب إثر هذه الصفعة، بمنطقة الساحل الشمالي، انتهت بتبادل الصفعات بين الفنان والشاب.

 

علقت البلوجر شاهيناز طاهر على صفعة محمد رمضان للشاب المعجب قائلة: "تسلم أيدك يابنى العين بالعين.. خناقة شوارع بين محمد رمضان وشاب في الساحل الشمالي.. ظن محمد رمضان أن الشاب صوره بموقف غير لائق، انفعل محمد رمضان وطلب منه هاتفه، رفض الشاب منحه الهاتف فصفعه رمضان على وجهه بالقلم، رد الشاب الصفعة للفنان محمد رمضان على وجهه فورا... هي بقت موضة!!"

عبده موته يصفع أحد معجبه بالساحل

وقال البلوجر نور محمد: " محمد رمضان عمل فيها عبده موته صفع الشاب المعجب، فرد الشاب له الصفعة بالملى ولولا انهم مكتفينه كان ضرب عبده موته. ماذا قدم محمد رمضان لمصر؟..."

أما الناشط عمر جيس فقال: "هو ليه في تعامل باليد... يعني محمد رمضان عمال ياخد منه التليفون بالعافيه، والشاب في الفيديو بيقوله هديهولك يعني ذلك أنه لم يرفض إعطاءه التليفول المحمول... الغريب صفع محمد رمضان للشاب على وجهه، أوقفوا الناس دي على الظهور على الشاشة... زهقنا"

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