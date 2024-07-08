مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

انتشر في الساعات الماضية، فيديو للفنان محمد رمضان، وهو يصفع معجب في الساحل الشمالي، أثناء قضاء الإجازة الصيفية.

في هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، عن سر غضب محمد رمضان، وطلب الموبايل من المعجب الذي قام بتصويره فيديو له وهو يقول بعض الكلمات التي استفزته.

وقال المصدر، إن الشاب الذي كان يقوم بالتصوير فيديو أثناء تدافع الجمهور، كان يردد كلمات استفزازية منها “محمد حمضان”، و“الحمضان أهو”، وهي الكلمات التي انتشرت مؤخرًا مع شبيه محمد رمضان.

ومن جانب آخر، كان الفنان محمد رمضان، قد طرح أغنيته الجديدة “بمزاجي” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بعد أغنيته الأخيرة مفيش كده.