مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي
انتشر في الساعات الماضية، فيديو للفنان محمد رمضان، وهو يصفع معجب في الساحل الشمالي، أثناء قضاء الإجازة الصيفية.
في هذا السياق، كشف مصدر لـ “فيتو”، عن سر غضب محمد رمضان، وطلب الموبايل من المعجب الذي قام بتصويره فيديو له وهو يقول بعض الكلمات التي استفزته.
وقال المصدر، إن الشاب الذي كان يقوم بالتصوير فيديو أثناء تدافع الجمهور، كان يردد كلمات استفزازية منها “محمد حمضان”، و“الحمضان أهو”، وهي الكلمات التي انتشرت مؤخرًا مع شبيه محمد رمضان.
ومن جانب آخر، كان الفنان محمد رمضان، قد طرح أغنيته الجديدة “بمزاجي” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بعد أغنيته الأخيرة مفيش كده.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.