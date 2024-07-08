أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

نشر الفنان محمد رمضان فيديو على فيس بوك بعد واقعة صفعه لمعجب أثناء قضاء عطلته الصيفية في الساحل الشمالي، من نفس المكان الذي حدثت فيه الواقعة.

واستعرض رمضان خلال الفيديو جماهيريته، حيث التف حوله المعجبون وحاولوا التقاط الصور التذكارية، واكتفى رمضان بنشر الفيديو عبر صفحته على فيس بوك دون أن يعلق بشيء.

محمد رمضان يصفع معجب في الساحل الشمالي

وكان قد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ظهر فيه محمد رمضان وهو يصفع معجب، بعد أن قام الشاب بتصويره فيديو واستفزازه بعبارة “محمد حمضان” ليصفعه الفنان ويطلب منه هاتفه المحمول، وبعدها حاول الشاب أن يرد الصفعة لرمضان.

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