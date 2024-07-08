الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

جانب من المشاجرة،
جانب من المشاجرة، فيتو

نشر الفنان محمد رمضان فيديو  على فيس بوك بعد واقعة صفعه لمعجب أثناء قضاء عطلته الصيفية في الساحل الشمالي، من نفس المكان الذي حدثت فيه الواقعة.

واستعرض رمضان خلال الفيديو جماهيريته، حيث التف حوله المعجبون وحاولوا التقاط الصور التذكارية، واكتفى رمضان بنشر الفيديو عبر صفحته على فيس بوك دون أن يعلق بشيء.

 

محمد رمضان يصفع معجب في الساحل الشمالي

وكان قد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ظهر فيه محمد رمضان وهو يصفع معجب، بعد أن قام الشاب بتصويره فيديو واستفزازه بعبارة “محمد حمضان” ليصفعه الفنان ويطلب منه هاتفه المحمول، وبعدها حاول الشاب أن يرد الصفعة لرمضان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان واقعة محمد رمضان في الساحل الشمالي الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

الأكثر قراءة

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

قرار رئاسي بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

قرار جديد حول أزمة اتحاد العمال ووزير العمل السابق

موديست يعود إلى ملاعب أوروبا من بوابة تركيا

منوعات

المزيد

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

لليوم الثاني، أسعار البيض تواصل الارتفاع في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل عمل اللجنة الفنية المختصة بفحص مزاعم تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية