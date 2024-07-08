عدلي توما: قلة العائد المادي تحدٍّ للفن ونعمل على خلق الاستدامة (صور)

عبر المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا، عن سعادته بإطلاق فرع جديد للشركة بصعيد مصر لدعم الشركات الناشئة والصناعات الإبداعية، مشيرا إلى أن ذلك الفرع يعد أول مكتب لدعم الصناعات الإبداعية في الصعيد.

جاء ذلك خلال احتفالية شركة جيمناي أفريقيا بإطلاق نشاطها التنموي من خلال تأسيس فرع جديد للشركة في الصعيد بمحافظة الأقصر، وذلك بإحدى فنادق القاهرة الكبرى، بحضور العديد من الشخصيات العامة.

المهندس عدلي توما

ووجه "توما" الشكر لشركاء جيمناي أفريقيا في هذه الرحلة التي انطلقت في نهاية عام ٢٠٢٠، حيث سعت الشركة منذ هذا التاريخ للاستفادة من التكنولوجيا في عالم صناعة السينما، موضحا أنهم نظموا بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات والنقاشات لعرض الأفكار والرؤى التي تضمنها برنامج سينماتك.

وتابع: "فكرة أن نكون في خدمة الصناعات الثقافية والإبداعية منذ الانطلاق قبل أكثر من 3 سنوات وفكرة السينماتك تجعلنا سعداء بكل من عمل معنا.. وتجاوز عدد من عمل معنا 3000 شخص وكانوا جزءا من سينماتك ودعم الصناعات الإبداعية".

واختتم: "تحدي الفن دايما بيكون إنه مش بيجيب فلوس كفاية.. والهدف الأساسي من عملنا هو خلق استدامة من خلال نموذج عمل حقيقي يعمل على تلبية احتياجات كل شخص في هذا المجال".

احتفالية شركة جيمناي أفريقيا

ويحضر الاحتفالية رجل الأعمال أنسي نجيب ساويرس شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو اف كابيتال، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيمناي أفريقيا، ويمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وغيرهم.

ويأتي افتتاح فرع شركة جيمناي أفريقيا الجديد بمحافظة الأقصر بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أهداف شركة جيمناي أفريقيا من مكتبها الجديد

وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجالات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بدايه من محافظة بني سويف وصولا إلى محافظة أسوان (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).

برنامج جيمناي أفريقيا للشركات الناشئة

وأطلقت النسخة الأولى من برنامج جيمناي أفريقيا للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022 حيث قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.